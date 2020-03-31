治疫世用重典：三人违检疫令遭重囚3个月至10日 检控陆续有来

香港疫情上升之际，三名须按例接受家居隔离的市民，因违例到中国内地探亲和旅游而被判监十天是三个月，是检疫令实施以来首批被判刑人士。法庭直斥一名声称因隔离生活沉闷而违例到中国游玩的男子「自私到极点」，而虚报居住地点的被告则被判入狱三个月，是最高刑罚的一半刑期。有大律师形容，判刑算是重，具阻吓作用。

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香港自2月8日起实施《若干到港人士强制检疫规例》订明，所有在到港当日之前的14日期间，曾在中国、澳门及台湾逗留者，均须接受14天的强制检疫，违者最高可被罚款2.5万港元和监禁六个月。卫生署据《规例》向约7万名由中国内地抵港人士发出检疫令，当中70多人因违反《规例》被执法人员截获，当中三人昨(30日)天应讯。行政长官林郑月娥今早出席会议前表示，政府对违反检疫令行为是零容忍，七十多名违反家居检疫令者完成在检疫中心的强制隔离后，政府会作出检控。

首名因违反《规例》而被起诉的31岁外卖员成见恭介，于本月8日从中国返港，因为没有固定住址，又害怕被送往隔离营，于是随便虚报在青年宿舍居住。两日后，被告拟往中国探亲时被当局截获，完成检疫期后被捕。他昨早在粉岭裁判法院承认「向获授权人员提供虚假资料」罪。

法院署理主任裁判官苏文隆判刑时称，现时虽已确定被告测检呈阴性，但在武汉肺炎潜伏期内，没有人能在检测前确定自己没有带病毒。而被告虚报地址，明显是无意配合检疫措施，行为非常自私，既罔顾公众安全，亦白费医护人员的努力，后果堪虞，判他实时入狱三个月。

另外两名被告则因在检疫期间私自离开检疫处所而被发出传票，二人昨在西九龙法院承认违反检疫令。根据案情，41岁被告黄义强被指于上月13日离家经港珠澳大桥出境时被入境处职员发现违反检疫令，声称因家居检疫感到非常闷，欲到中国游元解闷。主任裁判官罗德泉判刑时指出，被告离开住所的行为增加市民危险，行为十分不负责任，而因为沉闷而离港游玩的做法，更是「自私到极点」，故此判被告监禁6周；至于另一名声称回乡探望生病的母亲的被告谢永钰，则被判囚10日

港府发表声明，欢迎有关裁决，指判刑可给予社会非常清晰的信息，对违反检疫令的人绝不容忍。

大律师陆伟雄认为，判刑算是重，亦日后案件起重要参考作用，即犯案者极有可能被判实时入狱，劝喻市民不要心存侥幸，以为初犯可能只会判罚款，甚或缓刑。

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