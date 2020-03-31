苏贞昌：世界通称「武汉肺炎」中国竟跟人家「花」！

台湾行政院长苏贞昌今在立院答复立委质询指出，「武汉肺炎」当初是从中国武汉开始，世界通称为「武汉肺炎」，中国竟要跟人家花(闽南语「扯来扯去」、「计较」之意)，甚至还要全世界感谢中国，这样会引发反弹。他认为，这也是中国对自己没有自信，才这样搞。

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台湾行政院长苏贞昌今在立院答复立委质询指出，「武汉肺炎」当初是从中国武汉开始，世界通称为「武汉肺炎」，中国竟要跟人家花(闽南语「扯来扯去」、「计较」之意)，甚至还要全世界感谢中国，这样会引发反弹。他认为，这也是中国对自己没有自信，才这样搞。

苏贞昌今天列席立法院院会备询时，民进党立委蔡易余问到，中国外交部发言人耿爽一听到「武汉肺炎」就很不爽，还要求正名为「新冠肺炎」。另外WHO秘书长谭德赛还舔共说，中国防疫做最好示范，质疑中国「大外宣」是想洗白，硬拗中国不是麻烦制造者。他问苏贞昌有何看法时，苏贞昌做以上表述。

苏贞昌还说，很多病症包括香港脚、德国麻疹、日本脑炎也都有地名，但中国说是歧视要正名，这是对自己没自信，还要世界感谢中国，有时候太过分会引发反弹。

苏贞昌说，台湾长期面对中国很小心，很早就超前部署。至于现在欧美疫情延烧，一天死亡人数相当多，台湾也很紧张，现在政府会就防疫、纾困、振兴三方并行。

另外陆委会主委陈明通昨天在立法院内政委员会表示，希望中共不要再操作台湾「以武拒统」、「以疫谋独」，这会让台湾人民非常反感。他证实，陆委会曾在国安会报中预判，中共可能以停止「海峡两岸经济合作架构协议」（ECFA）窒息台湾经济，但他希望「政治归政治、经济归经济」，不希望对岸停掉ECFA。

华航第二班「类包机」昨天晚间9时38分从上海浦东机场接回214名台胞回家。加上前天总计两班「类包机」共从浦东机场接回367人，目前仍有500多名台胞滞留湖北，等待两岸政府解决返台问题。

关于第三架武汉包机什么时候可以起飞？陈明通表示，两岸民航小两会依然还在协商中，但因双方对防疫认知有所不同，过程非常艰辛，还在努力谈判中。

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