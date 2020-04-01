法国政界学界呼吁世卫组织与台湾合作

就在美国参议员斯考特发表公告呼吁调查世界卫生组织是否在新冠危机中袒护北京的同一天，法国的观察家网站发表由数十位法国政治与学术界人士联名撰写的公开信，呼吁世界卫生组织与台湾展开全面合作。

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公告指出，台湾在此次疫情中成功遏制了病毒的传播，无论北京如何反对，世卫组织都应该将台湾纳入为成员国。文章介绍说，尽管台湾与北京的经贸关系紧密，尽管台湾在地理上靠近中国，但是截止2020年3月31日，台湾确认感染病例仅为322人，死亡人数仅为5人。死亡率低于全球所有国家。但尽管如此，台湾依然被排除在世界卫生组织之外。不仅如此，台湾早在去年12月31日就向世卫组织拉响警报，警告新冠病毒的出现以及可能出现人传人的严重现象。台湾政府及时采取了预防措施。今天世界上大多数国家都采取了封锁政策，而唯独台湾人却继续正常生活，学校照常开学，企业照常运作。

这一切都是由于台湾政府及时采取了2003年非典之后出台的预防措施，台湾在1月23日出现首个病例之后，立即对所有来自大陆的旅客进行严格的检测，从疫情严重地区返回的台湾人都被隔离14天，并且禁止口罩等物品的出口。医务人员也被禁止离开台湾。

文章总结说，台湾政府在应对新冠疫情中显示出高度专业性与高效率，台湾的医疗卫生制度在蓬搏年度排列表上名列全球第九位，台湾是全球卫生组织不可或缺的一大成员，世卫组织需要台湾。然而，台湾却继续被拒之门外，依然未被邀请参加即将于五月份举行的世界卫生组织年会。

公开信呼吁世界卫生避免受到政治影响，致力于其本位工作，保护全世界人民的健康，而为此，世界卫生组织需要台湾。

公开信的签名者包括法国参众议院72名议员，其中包括去世不久的台湾友好协会主席Jean-François Cesarini ,以及48位台湾议员以及医疗界人士。签名的学者中包括多位法国知名的汉学家， Jean-François Huchet, Stéphane Corcuff, Frédéric Keck, Valérie Niquet, Barthélémy Courmont等等。

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