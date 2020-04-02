卡拉OK等关门14天防疫 停业场所一周两变港府被批后知后觉兼混乱

为减低武汉肺炎疫情蔓延风险，港府昨(1日)天傍晚要求全港卡拉OK、麻将馆、夜店及夜总会几乎实时停业14天，以补充五天前要求有武肺爆发行业停业的不足。港府的「补获式」行动普遍被各界批评为后知后觉，而昨日停业要求来得既急且有误传，亦被业界批评为混乱，惹来怨声载道，促请港府补偿。

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港府上周五(3月27日)预告翌日刊登宪报，限制公众娱乐场所等六类处所关闭14天，以预防疫情在酒吧等地方扩散，但未包括同样属人与人近距离接触场所的卡拉OK及麻将馆等，引起舆论质疑。更令政府尴尬的是，本星期随即出现卡拉OK群组爆发疫情，尖沙咀「RED MR」卡拉OK群组同行7人全部染疫，当中一名患者的家人亦确诊。

特首会同行政会议昨(1日)晨召开紧急会议，通过扩大规管行业范围，并于下午把新增受规管行业刊宪，要求卡拉OK场所、麻将天九耍乐处所、夜店或夜总会、美容院、按摩院、会址（club-house）等六类场所受新例规管，并于下午三时起生效，而官方telegram「香港抗疫信息频道」更于三时许发放信息，指上述六类场所须停业14天。当局不久即发现有错，原来美容院等后三类场所只须采取戴口罩及量度体温等防疫措施，而非停业，当局须在一日内第二度刊宪，并于傍晚6时生效，相关变动的新闻稿在生效前4分钟发出，令受影响业界大呼措手不及、混乱及晴天霹雳。

食物及卫生局局长陈肇始昨晚在记者会上否认政府是「补镬」或后知后觉，强调会密切监察情况，迅速应变，若在未有需要时推出措施，可能会受到批评。至于为何不把已有确诊个案的美容院行业停业，她强调，若有关处所有更多感染案例，会快捷宣布关闭有关处所。

香港昨(1日)天新增的确诊病例中，一名已戴上口罩的美容师因为替一名确诊顾客美容而受感染。卫生防护中心传染病处主任张竹君承认，职员与顾客在美容时有近距离接触，故美容院属高危场所。

香港医学会传染病顾问委员会主席梁子超今早在电台节目批评政府的做法不能防疫，因为感染个案在僭伏期后才出现，而港府在疫情扩散后才采取行动。他认为，美容院属交叉感染风险较高行业，建议港府要求美容院停业14日，以免日后要长期关闭。

至于美容院和按摩院一度被误传要实时停业，亦令业界安排出现混乱。有美容院在三时许获悉要实时停业防疫时，随即停止疗程，要求顾客离店，并通知当晚预约客人不要前来，其后即使作出澄清，顾客亦不愿赴约。至于卡拉OK、夜总会等须即晚停业的场所，预备的食物难免要丢弃，立法会饮食界议员张宇人批评港府行事仓卒，令业界措手不及，要求港府补偿业界损失。

港府上周末把《2020年预防及控制疾病（规定及指示）（业务及处所）（修订）规例》刊宪，要求游戏机中心、浴室、健身中心、游乐场所、公众娱乐场所、派对房间等六类处所关闭14天，减低病毒蔓延风险，至今增至九类处所。违例者最高可判罚款5万港元及监禁六个月。

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