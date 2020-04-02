40日大女婴被抱后染疫 官吁少接触老幼免传染

香港一名40日大婴儿昨日确诊，是第三名感染武汉肺炎的婴儿，亦是最年幼的患者。该男婴在满月宴会上被一名确诊者手抱过，其后因发烧入院而确诊，须接受抗病毒药治疗。卫生防护中心传染病处主任张竹君呼吁市民，对婴儿、老人及慢性病患者应以「少探望、 少接触」为原则，以免在僭伏期内传播病毒。

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香港早前有两名介乎16至22个月大的婴儿确诊，现时仍然留医，医院管理局总行政经理刘家献表示，患儿情况稳定，但不评论为何两名婴幼留医十天和二十天仍然未能出院。

香港昨(1日)天新增51人感染武汉肺炎，累计确诊病例765宗。新增个案中，包括一名40日大男婴，目前情况稳定，病儿父母证实没有染疫。刘家献在记者会上表示，男婴入院时，体温为摄氏38度、肺部无阴影，血液和脊髓检查亦正常，院方正使用液体的，希望控制婴儿体内病毒。他指出，使用蛋白酶抑制剂可能有副作用，包括作呕、肚泻、影响肝功能等，当局会密切监察其肝功能。

医院药剂师学会会长崔俊明指出，蛋白酶抑制剂分别有少于2%和2%至10%风险影响心率和致肝酵素上升，如出现副作用，或需停药；但他补充，若使用蛋白酶抑制剂少于14日，长远影响风险会相对低。

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