两岸开始公布无症状感染者占比但欧美仍呈现大黑洞

台湾桃源某车站全副武装的车站消毒人员。摄于2020年4月日

台湾疫情指挥中心2日首度公布台湾无症状确诊患者比率，截至4月1日为止，全台329名确诊患者中，15位是无症状感染者，约占5%，另中国也从4月1日起公布无症状患者数据。但因许多欧美国家，采取不为无症状者筛检的策略，因此「隐形感染者」这个大黑洞，依旧深不见底。

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无症状感染者有两种，一种是还没有出现症状就被确诊，也就是在3天到14天的潜伏期就被筛检确诊；另一种是从感染到自行痊愈都没有症状。目前台湾有不少感染者在潜伏期就被筛出。

另中国国家卫健委数据显示，截至3月30日，中国无症状感染者共1,541例，与中国八万两千多确诊病例相较，占比1.8%，卫健委并表示，4月1日起每天都会公布无症状病例。

台湾康健杂志报导指出，包括美国、英国、意大利、荷兰等欧美国家，大多采取不为无症状者筛检的策略。因此就算中国开始公布无症状者的数据，「隐形感染者」这个大黑洞，依旧深不见底。

报导引述香港大学李嘉诚医学院院长梁卓伟指出，有些患者在潜伏期后期才发病，未发病前可能持续传播病毒给其他人，根据港大与广东省最新研究，这类病人可能占总感染人数的40%，一直没发病的无症状感染者就更防不胜防。

这些无症状感染者的感染力究竟大不大？报导引述德国一份研究表示，在咽喉擦拭液检体中可以发现，发病初期和轻症阶段就有大量病毒。

中国学者发表在「新英格兰医学杂志」的研究也显示，他们除了在17位患者身上证实，一发病后体内病毒量就极高，更发现另一位无症状患者，病毒量和有症状患者相差无几。

报导总结指出，无症状患者无疑是下一波防控关键，甚至让整个防疫变成比耐心、比毅力的马拉松。

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