法庭降低警方查阅市民手机门坎 民权组织忧滥用 损私隐

香港警方查阅被扣示威者手机内容作为搜证手段向来被诟病，上诉庭裁定，警方若在「合理可行」情况下未能取得法庭手令，而又必须实时检查，可检查被捕人士的手机内容。有关裁决，推翻下一级法院早前裁定，警方只在「紧急情况」下，才可在没有法庭手令下检查被捕人士的手机内容。民间监察警权的组织认为，上诉庭的标准过于宽阔，容易被警方滥用，严重侵犯市民私隐。

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前区议员岑永根和主办每年7月1日游行的民间人权阵线四名成员在2014年游行后被捕，警方在未申请法庭手令的情况下没收其手提电话查阅数据，五人投诉警方侵犯市民私稳，提出司法复核。原讼庭在2017年10月裁定民阵胜诉，指除紧急情况外，警方必须先获手令才可查阅被捕人士手机。警方不服，提出上诉。

上诉庭昨(2日)天裁定警方上诉得直，推翻「紧急情况」准则，因为有关定义太严谨，普通法地区亦没有「紧急」的定义；而搜查合法被捕人士的权力是寻找证据，防止证据被破坏，而非取决于紧急情况。

不过，裁决维持警方须取得手令才可查阅被捕人士的电子器材内容，但只能以保护公众或怀疑有人犯罪为由，才可在没有手令的情况下查阅手机，并重申警方无权征取疑犯手机密码，市民拒绝不算阻差办公。

裁决又订明，警员在查阅手机内容时，除非是快速检视筛选资料，否则检查范围应只限于调查罪行及保障受害人等的安全，事后亦应尽快作出书面记录。法庭补充，警员检查手机难免会侵犯一些无关数据的私隐，但只要检查是符合刑事调查，快速检视资料期间侵犯部分私隐是无可避免。

警方表示，正研究上诉庭判辞，而与讼人之一的民阵前召集人杨政贤表示，须与律师商讨会否上诉，虽然认为两分裁决不是分别太大，但忧虑警方会扭曲法庭原意，以威逼利诱等不当手段令被捕者交出手机密码。

本身是大律师的立法会议员郭荣铿对上诉庭裁决表示遗憾，认为上诉庭忽视警方过去十个月的滥权行为，倾向相信警方会依法办事及恪守规矩。他认为，法庭应更进取地保护港人的人权自由。

监察警权的「民权观察」更忧虑上诉庭把没有手令查阅被捕者的门坎订得「过于宽阔」，易被警察滥用，肆意搜查被捕人的手提电话，并可接触到大量可能与案件无关但属于个人的私隐，令市民私隐严重被侵犯，对法庭的决定表示遗憾。「民权观察」重申，有调查权及惩罚权的独立机制是纠正及防止警察滥权的重要方法。

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