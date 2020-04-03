港官斥港台向世卫提问台湾会籍违反「一中」 各界反轰政治施压促撤回

香港电台节目主持访问世界卫生组织助理总干事艾尔沃德时提问台湾的会籍问题，相关政策局指有关表达违反一个中国原则和港台约章，作为港台之首的广播处长须为此负责。港台不同意指控，而港台职工会更直斥指控无理，严重损害新闻自由，做法令人心寒；民间组织「撑公共广播运动」要求政策局撤回相关的错误言论。

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作为港台直属政策局的商务及经济发展局，昨(2日)午发出稿，指港台须恪守《香港电台约章》（《约章》），当中订明，港台的使命包括增加市民对「一国两制」的认识，但相关节目的表达，有违一个中国的原则及《约章》中的使命。商经局局长邱腾华在新闻稿中指出，世卫成员国均以主权国家为单位，作为政府部门和公共广播机构，港台须对此有正确认识，广播处长须对此负责。新闻稿没有进一步阐明要求广播处长如何「负责」。

港台发言人回应指，节目主题是探讨世界各地疫情，有各地方政府及世卫的响应，强调没有任何取态，认为节目并无违反「一国两制」，亦没有违反《约章》。

香港电台节目制作人员工会以《我们已失去发问的自由》为题作出回应，指局长邱腾华的说法是无理指控，以《约章》为名破坏《约章》，更严重损害香港的新闻自由。声明质疑，节目既然没有违反一国两制原则，局长却高调要求广播处长负责，只能视为政治施压，实在令人心寒。

香港记者协会亦发表声明，指邱腾华的批评是对传媒施压，干预编辑自主，令人深表遗憾。记协指出，若提问世卫成员资格是禁忌，新闻自由从何谈起？批评邱腾华的言论会产生寒蝉效应，令传媒自我审查问题恶化，促请港府收回不当言论。

关注媒体自由的民间组织「撑公共广播运动」亦要求港府撤回言论，指局长邱腾华的说法，是对港台员工施加政治枷锁，违反公共广播原则，充分突显官僚体系不利公共广播发展的基本矛盾，而邱腾华以长官意志来限制言论自由，实属滥权之举。

不过，建制派议员支持商经局，民建联立法会议员葛佩帆认为，港台记者在节目中故意问及会否考虑台湾的会籍，明显违背「一个中国」原则，借机鼓吹台独，制造话题，港府须严肃跟进，作出惩处。

港台英文节目「脉搏」(The Pulse)3月28日播出的节目中，主持兼记者在视像访问中问世卫助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）有关台湾的会籍问题，艾尔沃德表示听不到问题，再被追问后线路中断。重新接线后，艾尔沃德被要求评价台湾的抗疫表现，但他只是重申已回答对中国抗疫的表现，之后便自行结束访问。节目播出后，中国中央电视台发表评论，指记者的提问是「以疫谋独」。商经局和建制派议员的说法与央视接近。

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