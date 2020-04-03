酒吧今起封14日减播毒 深圳湾口岸提早晚上8时停止通关

港府进一步扩大停业场所至酒吧和酒馆，以减低新型冠状病毒蔓延风险，该等主要售卖或供应酒类并让人就地享用的场所须由今(3日)晚6时起关闭14天。另外，现时惟一连接港深两地的深圳湾口岸即日起会缩短旅客通关时间，只在早上10时至晚上8时让旅客通过，以减少人员进入。

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不过，中国内地要求跨境司机出示健康证明的措施，业界透露，会延迟至下周六才实施。事实上，香港半封关的情况下，货物需求有所增加，货车出入境香港架次均有上升，上月每日平均有8197架次货车入境香港，较一月日均车次上升两成，出境车次亦有相若升幅。香港陆路客货运输业议会主席蒋志伟今早在电台节目透露跨境司机提交健康证明的措施延迟推行时又期望，港府资助跨境司机进行检测，因为每月三千港元的检测额外支出，会对司机造成负担。

香港感染武汉肺炎的个案继续以数十宗的幅度上升，昨天单日新增37宗确诊病例，累计突破800宗，达到802宗。新增患者中包括未被政府勒令关闭的美容店工作人员。

至于由今晚起关闭的酒吧酒馆，数据显示有明显的群组毁发。在逾八百名患者中，有62人是酒吧及乐队群组，以及由群组进一步传播至另外14人，包括香港最年幼患者 – 一名40日大婴儿。

另外，为减少输入个案，港府缩短深圳湾的旅客清关服务时间，以减少距境人流，即日起，该口岸的通关时关是每天早上10时至晚上8时，较过往朝6时半至午夜12时的通关时间减少7.5小时。但货物清关服务时间维持不变。

香港自1月底起先后暂停十二个陆路或海路口岸的旅客清关服务，只维持深圳湾口岸和港珠澳大桥香港口岸两个陆路口岸的旅客清关服务，有关口岸的过境人数在要求所有入境人士须隔离14天后已大幅减少超过九成，以昨天计，两处口岸分别只有1392人和141人出入境。

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