两名警察疑共用警署厕所中招122个同袍需隔离测试

衞生署衞生防护中心传染病处主任张竹君5日在记者会上表示，由于先后有两名警员怀疑共用九龙石硖尾警署的一个男厕而确诊感染武汉病毒，不排除他们受到环境污染，当局已受到警方提供122名与两名确诊者有密切接触的名单，安排他们入住检疫中心。张又表示，由于其中已有3名警员出现上呼吸道病症，已入院接受测试。

广告 继续浏览后续

最新确诊感染的警长，上周二（3月31日）才参与太子地铁站的镇压行动，当天警方一共逮捕了54人。

张竹君表示，4月5日确诊的46岁西九龙总区机动部队男警长（第854号个案），经追查下发现他曾与31岁机动部队男警员（第663号个案），曾使用警署内同一楼层的厕所，不排除经手柄、洗手盆等环境污染。她又称，已收到警方提供约120多名密切接触者名单，会安排他们入住检疫中心；但有3名警员因出现不同程度上呼吸道感染，需要先接受快速测试，若呈阴性才准入住检疫中心。

衞生署经专业评估后，有122名警务人员与46岁警长被界定为密切接触者，他们大部分是曾经与确诊警员使用警署内的共用设施，相关人员现正等候署方进一步安排。另外，警方已派员清洁确诊男警长居住的纪律部队宿舍，以及两名确诊人员到访过的警察建筑物。

这是继日前一名22岁女警在酒吧消遣之后怀疑中招确诊之后，香港警界又再出现怀疑群体感染的事件。张祝君指，确诊的女警（第428号个案），曾与第855号个案的友人只是用膳时碰面，之后女警才去夜店，而友人就没有去。

从5日傍晚7时开始，已有100多名警员陆陆续续自行到就近的诊所或医院进行病毒测试，之后他们搭乘大巴到骏洋邨隔离14日。

警察公共关系科6日凌晨回覆传媒查询称，警方高度关注西九龙总区46岁男警长确诊，而该名警长曾使用位于西九龙机动部队行动基地内的设施，包括更衣室及洗手间。根据衞生署指示，约120名曾使用有关设施的警务人员可能须要进入检疫中心接受检疫，警方正积极配合衞生署所作出的安排。

警队第4名确诊机动部队警长，最后一日上班是3月31日，当日有份参与驱散太子站悼念“8.31七个月”人群行动，当晚有佩戴口罩，亦无拘捕任何人，惟翌日开始发烧，至4日确诊。而警方在当晚共拘捕54名男女，年龄介乎12岁至70岁。

香港警队已先后有4名警员确诊武汉肺炎，确诊3男1女警员，分别驻守北角警署、深水埗警署、最后两人均属西九龙机动部队同驻守石硖尾警署，该两名警员均曾使用石硖尾警署内的设施，仍在追查两人有否共用设施。下午两时许，有清洁工人在石硖尾警署门外进行清洗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅