民调：对警察不满根深蒂固疫情后运动或愈滚愈大

香港中文大学新闻与传播学院教授李立峰指出，社会运动在疫情下“被迫”暂缓下来，但根据中大传播与民意调查中心最近的一轮的民调显示，尽管对警察的信任度，给予0分的比例比去年10月调查下降了6个百分点左右，比9月调查也低2.7个百分点，但仍然高达45.6%。李立峰在明报撰文指出，这个民调结果说明对警方极度不满的民意，有部分是颇根深柢固的，如果政府和警察以为疫情会让市民忘记运动中警察的各种问题，“那是不切实际的”。

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李立峰的文章指出，由于民意对社会运动的基本支持仍然颇为扎实，而一旦运动重临，视乎政府的应对，运动仍有可能像去年一样愈滚愈大。

中大传播与民意调查中心在3月19日至27日进行新一轮的民意调查显示，市民在3月下旬调查期间对政府的信任度，总体上回到稍稍高于去年9月的水平。问卷要求被访者在0至10分当中评分（0分最低），结果41.4%给予0分，这个0分比例比较去年10月中进行的民调下降了8个百分点左右，跟去年9月民调中的0分比例则差不多。不过，若跟去年9月的民调结果再仔细相比，给予0至4分的比例下降了5个百分点左右，给予6至10分的比例则上升了约3个百分点。

至于对警察的信任度，李立峰指出，对警方评价极为负面的市民比例仍然高企，但对警方倾向正面评价的市民比例的确回升了不少。李在文章中指出，这转变其实不难理解，在疫情之下，警方虽然在处理个别示威活动时有滥捕之嫌，但随着示威活动得到的关注较之前少，警方行动引发的争议和批评亦相比之前少。同时，警方在处理疫情方面的角色不算明确，防疫工作做得好或不好，也跟警方关系不太大。对民望本来很低的人或组织而言，也许“没有新闻就是好新闻”。

李立峰强调，纵使警察在过去两个月没有成为批评的焦点，但仍然有高达45.6%的市民给予警察0分，说明对警方极度不满的民意，有部分是颇根深柢固的，如果政府和警察以为疫情会让市民忘记运动中警察的各种问题，那是不切实际的。

此外，调查同时发现，对修例运动持高调立场的商店，他们的生意也因此可能受到影响。调查显示42.6%被访者经常或有时刻意因为一些商店的政治立场而光顾它们，43.8%被访者经常或有时刻意因为一些商店的政治立场而不光顾它们。以政治立场划分，62%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“帮衬（光顾）黄店”，63%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“罢买蓝店”，这些都是颇高的比例。

黄色是支持民主运动和反修例的颜色，蓝色则代表支持北京和港府。

市民对政府和警察的态度仍然倾向负面，那会否在往后的时间重新转化为行动？在疫情发生之前，社会上正进行有关“黄色经济圈”的讨论，在疫情期间，市民如果有意欲，其实仍然可以进行政治消费。调查发现，42.6%被访者经常或有时刻意因为一些商店的政治立场而光顾它们﹙其余回答很少、没有，或拒绝作答﹚，43.8%被访者经常或有时刻意因为一些商店的政治立场而不光顾它们。以政治立场划分，62%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“帮衬黄店”，63%的民主派支持者及83%的本土派支持者有“罢买蓝店”，这些都是颇高的比例。

最后李立峰指出，在疫情期间，民众和媒体的焦点转移，民意对政府和警察的反感，比起运动高峰期有所回落，可以说是必然的事，在这个背景考虑之下，我们反而可以说，民意对政府和警察的反感的下降程度，并不如想像中大。在政府对反修例运动的诉求仍未有充分回应的情况下，民意对社会运动的基本支持仍然颇为扎实，而一旦运动重临，视乎政府的应对，运动仍有可能像去年一样愈滚愈大。

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