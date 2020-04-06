袁国勇批评港官抗疫“不见棺材不流泪”承认用词过激

身兼国家卫健委高级别专家组成员以及香港防疫专家顾问团成员的港大微生物学系讲座教授袁国勇，日前曾形容港府的抗疫工作令人担忧，有某些官员更是“唔（不）见棺材唔（不）流眼泪”。他5日出席电台一个节目时对他的言论两度致歉，承认用词过激，但他重申香港疫情仍未乐观，每日个案要回落到单位数才能稍为释怀。

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不只一次“收回说法”以及“撤回文章”的袁国勇，对他的“唔（不）见棺材唔（不）流眼泪”两度致歉。

袁国勇表示，他过激用词是因为太担心疫情发展，又指近日收到许多外国及本地科学家、医生的电邮，质疑他公开呼吁戴口罩欠缺科学证据。袁强调香港人口稠密，有其独特性，也经历过SARS，从流感病毒中专家亦一早认知到，戴口罩能防止隐形病人咳嗽时将病毒喷出，重申香港现时疫情未大爆发，正是源于市民做好手衞生和戴口罩，人人保持社交距离。

袁国勇指，香港在3月19日前控制疫情成功，但随着港人戴口罩比率由早前达98%，至近日下降至只有91%至92%，加上大批留学生从外地返港，导致社区隐形传播链出现，确诊宗数较以往每日数宗上升10倍，情况仍不乐观，强调每日确诊个案起码要回落至单位数才能稍为释怀。

袁又重申，香港对轻微病患检测不足、追踪确诊者紧密接触者时间太长，应尽可能增加化验所人手，24小时服务，“几年前伊利莎白医院『抗万古霉素肠道链球菌』感染情况出现，开始并非很多宗，一经检测发现竟有2000宗，我们做传染病的，看过很多如此危险的情况，我们很紧张，加上（我）又年纪老啦，用了一些激烈的字眼……可能其他国家例如英国美国很多官员、政府最高层真的很盲目（认为戴口罩无助防疫），甚至我们香港有些官员都这样认为，我只能说传染病的攻击力同传染性，大到不是一般人可以了解到的”。

他又指，随着全球疫情持续发展，医疗物资必然会短缺，各国甚至已出现“抢物资”情况，如特首已尽力搜购物资不果，医护或电要如2003年SARS那样，消毒后重用N95等防疫物资。他又指当局应考虑将骏洋邨其余数座空置单位改成隔离区，将病毒载量极低、体内有中和抗体、病征消退的年轻患者送往该处隔离。

袁国勇早前与同僚龙振邦在明报撰文，批评中国大陆网传病毒源自美国之说，毫无实证，自欺欺人，要求勿再乱传，以免贻笑大方。文章同时又形容武汉新冠状病毒乃中国人劣质文化之产物，滥捕滥食野生动物、不人道对待动物、不尊重生命，为满足各种欲望而继续食野味，中国人陋习劣根才是病毒之源。

此外，袁国勇在文章中还称呼台湾为中华民国，并且认为用“武汉病毒”在日常用词中来称呼新冠病毒是直接而容易明白，学术上的用词，则可用世卫组织的COVID-19。

文章刊登一天之后，明报表示经袁国勇和龙振邦的要求下已经撤回。

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