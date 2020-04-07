世界卫生日 世卫组织网页也404

世界卫生组织在4月7日世界卫生日的前夕在网上发表声明，针对外界对世卫组织的质疑，就世卫组织与台湾和中国之间的关系做出了澄清，但是，这一声明却在其网站消失，引发外界揣测。

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从谷歌存档中可以翻出这篇文章，它的标题是：世卫组织与全球所有人合作（http://archive.is/vRwiw#selection-4819.0-4819.75）。文章指出，最近一段时间以来，世卫组织看到无论是社交网络还是各国媒体都对世卫组织处理新冠疫情的方式提出质疑，尤其是在对待中国与台湾的立场问题上。

公告指出，世卫组织是一个由科学家，医疗卫生专家组成的联合国机构，其职责是维护全世界人民的健康，是与全世界各国人民进行合作，其中自然包括台湾。世卫组织多年来始终与台湾共同合作，在新冠疫情期间也同样如此。

公告指出，必须首先对世卫组织的运作方式做出澄清：作为联合国的机构世卫组织遵守联合国的运作规则，联合国大会1971年承任中华人民共和国为唯一合法成员国，1972年世卫组织也通过了同样的决议案。

世卫组织成员国每年在年会上提出一些议案，比如说将台湾作为观察国纳入，在过去的23年中，台湾曾经当过14次观察员。如果获得联合国大会绝大多数成员国的支持，台湾就可以作为观察员参加大会，在2009年至2016年期间，台湾以中国台北的名义与会。

不过是否在世卫组织拥有席位这并不妨碍与世卫组织之间的合作，台湾是世卫组织之间的合作始终未停止。台湾通过现有的国际卫生条例以及新设立的机制从新冠疫情一开始就与世卫组织合作。台湾的医疗专家参与了今年一月份世卫组织监督全球疫情的临床监督网络的设立，每周都参与全世界数十名专家举行的疫情视频会议。台湾医疗成员以及台湾政府可以登陆世卫组织网站分享所有的数据库。欧洲疾病预防与治疗中心也同台湾合作。台湾这次新冠病例的死亡人数较低，世卫组织将进一步跟踪，并且学习所有值得借鉴的经验。

公告最后强调说，必须公正的指出，台湾医疗专家贡献以及他们与世卫组织的互动使全球受益，也为世卫组织增添新的价值。

法国政治界舆论界数十名人士日前发表公开信，谴责世卫组织在处理新冠疫情时袒护中国，无视台湾专家发出的警告，公开信呼吁世卫组织将台湾纳入正式成员国。

法广 致函世卫组织询问上述文章被删除的理由以及台湾是否会被邀请出席下个月的世卫组织年会，目前尚未受到该组织的回应。

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