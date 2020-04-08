人人要过苦日子林郑仍“奉旨”加薪至年薪521万港币

武汉病毒疫情下，香港与世界其他国家或地方同样面对百业萧条、失业飙升的窘境，然而，已经是全球收入最高的政府领导人之一，香港特首林郑月娥的薪金却照样按年调整至年薪521万元港币。当被记者问到在如此恶劣情况下仍然“逆市”加薪时，林郑7日辩称她并非是加薪，只是“按年按通胀的定期调整”而已。

广告 继续浏览后续

其他多个国家的领导人和高官，为了与国民共度时艰，已纷纷自动减薪，例如新加坡总统及内阁官员，2月底宣布减薪1个月，3月26日新加坡再宣布，政府高官要“追减”薪水3个月。负责前线抗疫工作的公务员，反而可获派发一个月的额外奖金，包括各间医院和衞生部部份医护人员。南韩总统文在寅和总理丁世均及部长级、次长级公务员未来4个月减薪3成。印度总理莫迪决定他和内阁部长及所有国会议员从本月起，未来一年减薪3成，减薪包含薪金、津贴和退休金。

然而，香港政府发言人6日发新闻公报，根据按年按通胀的定期调整，行政长官的薪水有所调整，日期从去年7月1日开始。发言人称，特首和政治委任官员的薪酬调整，一直按既定机制进行。

发言人说：“立法会财务委员会在2017年通过，政治委任官员的现金薪酬按建议机制由2018年7月1日起，每年跟随丙类消费物价指数的按年平均变动作出调整。因此，行政长官最新的薪酬调整是在2019年7月1日根据丙类消费物价指数的改变而作出，有关开支并反映在2020至2021年度的薪金预算开支中。”

林郑月娥7日在记者会上还特别强调立法会的议员也凭此机制而加了薪，“等同立法会议员亦于去年10月1日作了一个按通胀的调整”。

林郑月娥年薪去年已逾500万港元，是全球第二高的政府领导人，今年年薪再从509万元升至 521万元。根据今日美国的统计数据，全球最高薪水的领导人是新加坡总理李显龙，年薪是161万美元，排名第三是瑞士联邦总统摩瑞尔（Ueli Maurer）。相对之下，全球经济、军事实力第一的美国，总统特朗普的年薪是40万美元。

林郑月娥本人7日面对记者时也承认在武汉病毒疫情的打击下，香港经济前景黯淡，“今日由于情况那么严峻，我们的失业率一定会上升........我们必须用一个力度去阻止就业情况进一步恶化”。

林郑又说，虽然她对她个人薪酬的调整问题“持非常开放的态度”，因为好像给人的感觉是在今日疫情如此严峻，竟然有官员或整个政治团队加薪这问题，但她同时强调，这并非是一个加薪，只是“一个按年按通胀的定期调整”。换言之，林郑月娥在大多数港人都需要勒紧裤带面对苦日子之际，照样“定期调整”薪水，已是势所必行而无可争议之事。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅