武汉解封日香港实施对入境者深喉唾液检测

香港卫生署7日晚接近11时公布，从今天（4月8日）起所有航班抵港后，入境者要即往香港国际机场附近的亚洲国际博览馆交深喉唾液样本，然后方可回家强制检疫。今天也是新冠病毒原爆地武汉解封之日，卫生防护中心总监黄加庆表示，从武汉及湖北来港者尽管感染风险不会较海外返港者高，但深喉唾液检测亦将扩至湖北返港者。

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此外，基于过去14日的359宗确诊中，69%涉曾赴英国者，今日起从英国抵港者，将仿效秘鲁专机安排，要在亚博等检测结果，时间可能长达8小时或以上。香港包机接载滞留秘鲁回港的人士中，有至少8%确诊感染病毒。

但对于从包括武汉在内的湖北返港者是否需要佩戴电子手带以便当局追踪，港府当局至今仍含糊其辞模棱两可。在此之前，从大陆入境者须接受强制家居检疫，但毋须戴手带。黄加庆被明报问到是否需要求从大陆入境者戴手带接受检疫，他说政府资讯科技办公室会不断改善安排，政府资讯科技总监办公室发言人就有关湖北返港者家居检疫安排，表示应向卫生署查询，卫生署至截稿未有向传媒回应。

另外，从今日开始经陆路口岸来港人士，若过去14天曾到湖北省，回港后也会获得样本瓶，回家接受强制检疫时，需要依照指示，提交深喉唾液样本。衞生署辖下13间指定胸肺科及皮肤科诊所，星期一至日上午9时至11时会收集样本；部分医院管理局辖下的普通科门诊诊所也会于办公时间收集样本。

卫生署指出，由于过去14天的359宗输入个案中，248人或69.1%患者曾到英国，相信英国的感染风险较高，故要求英国抵港人士接受较严格的检测安排。署方强调，由于化验需时，这些人士可能需留在亚博馆等8小时或以上，夜间抵达人士或需等候较久，呼吁回港人士体谅和有耐性。这项安排4月9日才实施，换言之4月8日英国抵港人士，仍可与其他地方的人一样，在亚博馆留下深喉唾样本后即可离开。

卫生署表示，假使检测结果呈阳性反应，衞生防护中心会尽快通知有关人士，并安排其入住公立医院接受治疗。一般而言，若于交回样本后的三个工作天内未有接获通知，即表示其样本对检测呈阴性反应，有关人士须继续接受强制检疫至检疫期结束。

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