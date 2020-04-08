武汉解封滞汉台胞注记不予解除无法自行搭机返台包机亦无下文

台湾疫情指挥中心今天指出，武汉虽然解封，但该地区还是在进行小区管制，实施红、绿色健康码，因此对武汉台胞的注记仍然不会解除。也就是说，滞留武汉两个多月的台胞仍须等候包机或类包机，不能自行搭机返台。至于什么时候会有包机，疫情指挥官陈时中表示，包机或类包机还需要和对岸协商。

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对于台湾有舆论批评政府在疫情管制措施中对中国比较严厉，对欧美比较宽松，陈时中表示，台湾对中国没有比较严格，只是对武汉比较严格。他说，因为武汉是一个发源地，任何决策者都会这么做。他也提到，中国每百万人确诊者的数字较高；而且台湾也依据风险，逐一对不同国家陆续采取了居家检疫的管制，现在不论从哪一国，入境台湾都要居家检疫14天。

现在欧美疫情持续发烧，但台湾并没有针对欧美返台的台湾人加以注记，规定必须搭乘包机回台，目前仍可自由入境台湾，以至前天出现一架从纽约返台的华航班机，全机已经有十人确诊，疫情指挥中心分析，应该大部分是在纽约感染后登机，各界担心出现漏网之鱼，会突破小区防线，建议从欧美返台的各国班机，应该全机旅客都采样检验。

指挥官陈时中表示，这两天境外移入是观察期，确诊人数已经往下降，入境人数也相对少，所以台湾正在考虑对入境者采取「集中检疫」，但并没有要实施「全机采检」。目前居家检疫14天，有症状的就会采检，14天检疫结束时也会重新检视，有症状时会再度采检，共有三道防线。

另外接连两天，台湾新增个案都只有三例，疫情是否可视为已经缓和？对此，陈时中表示，只是境外移入的威胁减轻中，至于之前清明节的「连假群聚」效应仍有待观察，初步至少要观察到12日，就可以了解趋势，目前仍应持续提高警觉。

到今天为止，台湾累计有379人确诊新冠肺炎，共有5人死亡。#

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