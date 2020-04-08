疫情影响法国生蚝供应香港老饕大减口福

香港不少老饕钟情法国输入的生蚝（牡蛎），但自从爆发新冠病毒之后，法国多个生蚝养殖场被当局下令关闭，影响对外输出，香港的入口商也受到打击，供应量大减。苹果日报引述香港一间入口法国生蚝的商人估计，法国出货量“至少跌了40%......但运费却贵了20%』，大叹生意难做。

广告 继续浏览后续

报道引述以网购生蚝为主打的Ocean Three老板阿聪指出，他的公司一向以入口法国生蚝为主，“市中心如巴黎较严重，全部写字楼、工厂及包装都停摆，没有开工，海边的蚝场主人，以前可能两个人上班，现在都只有一人，我估计出货量最少跌了40%。”老板阿聪透露，物流运输亦有困难，“因为少人搭飞机，机票炒贵了，货运也是，因为班次锐减，运费贵了差不多接近20%”。

事实上，在武汉爆发新冠病毒之前，法国海湾多个生蚝养殖场已经因为海水含有超量诺如病毒（Norovirus）而遭当局在去年圣诞节前勒令关闭。法国国家贝壳类海产委员会会长Philippe Le Gal当时告诉法新社“生蚝并没有生病，但因为海水不洁而含有诺如病毒”。这次再加上新冠病毒的打击，法国生蚝养殖业可说是祸不单行。

香港知名“蚝吧”Taylor Shellfish Farms的老板Bryan指出，蚝场基本上是视乎需求决定是否供应，有需求就一样会做，“问题是现在法国本土没办法做任何买卖，只可以做网上买卖，当餐厅做不到，就只可以做出口”。偏偏法国出口生蚝，大陆占很大比例，现时全面停止入口，所以不少知名蚝场如“白珍珠”（White Pearl）都决定关闭。加上航班变少，供应情况确实有变。

他同时从事生蚝餐厅、批发及零售生意，三者营业额均有不同程度的下跌，其中批发跌幅最大逾7成，“客人情绪受到影响，大家都不敢出来，这是重点”。他直言生蚝生意难做，目前只能维持产品质素，希望客人吃得安心，“你说有什么可以做，纯粹看生蚝的话，其实有一定难度，始终是贵价食品。在这段大家都不敢消费的时间，生蚝需求确实小，只能够尽量熬啦”。

Ocean Three以网购生蚝成名，一向以入口法国生蚝为主，“市中心如巴黎较严重，全部写字楼、工厂及包装都停摆，没有开工，海边的蚝场主人，以前可能两个人上班，现在都只有一人，我估计出货量最少跌了40%。”老板阿聪透露，物流运输亦有困难，“因为少人搭飞机，机票炒贵了，货运也是，因为班次锐减，运费贵了差不多接近20%。”

在疫情爆发之前，法国的白珍珠生蚝在高档的超市零售价大概是60港元一件，稍较法国的吉拉得（Gillardeau）生蚝便宜一点。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅