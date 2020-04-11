中国劣质医护品充斥全球香港市面多大陆山寨口罩

欧洲多个国家相继发现大陆生产的劣质抗疫医护用品和口罩之后，香港和泰国亦涌现大批大陆假冒外国牌子口罩的山寨货以及劣质抗疫用品。据苹果日报报道，市面上涌现大批声称来自美国、日本和印尼等五花八门的口罩，产地标示含糊，药房职员透露全属中国制造。记者在药房随机选购5盒，经检测发现4盒质量参差，根本不宜在人多地方如公共交通工具使用。有代理商承认，包装盒故意印上日文字，“令人有个错觉（是日本货）”，实际是经行家或分销商由中国取货，相关口罩并没有出口证，出口前没经品质检定。

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此外，泰国警方8日表示，查获两名中国人走私假的武汉肺炎试剂到泰国，数量多达4.5万个。除了假的病毒试剂之外，还包括35万个外科口罩，1200支探热枪，市值3375万泰铢（800万港元）。泰国当局说会继续调查事件，尝试找出其他进口假试剂的人，并调查这些假试剂的源头。

上述的劣质探热枪，根据有泰国网友在网上透露，无论如何使用，温度最高也只会达到37摄氏度，即人体的标准体温。

大陆销往或声称送往欧洲的抗疫物资，在多个国家被发现用料劣质而被退回或回收，这些国家包括荷兰要回收数十万个由中国入口不合规格的口罩、土耳其要弃用一款中国制快速测试试剂，因为结果错误率很高、格鲁吉亚暂停跟深圳易瑞的快速测试购买合约，因为该公司的部份试剂有问题、西班牙要退回9000套深圳易瑞的快速测试试剂、捷克发现八成中国制快测检测工具无效，显示出错误结果、比利时有大量中国制口罩要回收退回，不能使用、乌克兰要退回一些中国医疗物资。而在澳洲，更回收80万个中国国产问题口罩。

在香港，根据苹果的报道，作为“口罩世界工厂”，中国自上月武汉肺炎肆虐欧美后，国内口罩厂房大增，据内地调查公司统计，截至3月22日，全国口罩工厂约5.2万间，比2月急增6000间，较去年同期更大增16倍，当中逾1.7万间有进出口业务，商家争相出口口罩图利。惟相关口罩质素却屡遭国际批评不符标准，无助抗疫。

香港市面出现国产问题口罩，连政府采购时都中招。黄大仙区议会1月底透过民政事务处购入值逾40万元的口罩，延至3月底才取货，惟经区议员验收后，发现当中一成品质差劣，“鼻梁铁线外露、挂耳绳断开、口罩上有污迹，甚至有昆虫尸体。”该区区议员陈俊裕和岑宇轩指事后质询处方，对方指为中国制，会向采购商查询，要求议员保留问题口罩待更换。

最近媒体报道本港口罩供应稳定，但其实充斥假扮外国货的国产货。据报告，深水埗、长沙湾及旺角一带药房，即使全球陆续禁运，供应却十分充足，“口罩售罄”的告示不再出现，反有大量声称是美国、日本、越南的口罩，仅小量注明中国制造，其余标示含糊，例如细字写有“东京日本”，疑鱼目混珠，药房职员甚至坦言厂商故意隐藏产地，以防口罩滞销，“我们香港反中嘛，所以好多都不写呀。”

根据包装盒资料注明的两间代理商，其中之一的负责人梁先生（化名）坦言包装盒故意印上日文字，是“生意手法”，“令人有个错觉（是日本货）。”得知旗下口罩有品质问题，他强调已尽力逐个挑选检测。

梁透露，行内早知口罩品质不稳，“现在出口那些全部都不是正常，坦白讲，全部都潜的。”他解释，“潜”即行内术语“潜水”，指没出口证。

另一代理商则坦言，因疫情才订购口罩出售，事前已要求内地工厂提供口罩检测证书及营业执照，“（测试）系跟国内标准”，根据其内地制造商的检测报告，声称口罩已通过BFE（细菌过滤效率）测试，至于为何有口罩测出熔喷布品质不佳，代理解释，“我们都只能相信报告，现在会同厂反映这个情况。”其余口罩则因包装无显示代理商资料，无法联络。

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