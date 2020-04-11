纽约返台「毒班机」确诊11人台湾回溯对同机三百多旅客全面采检

台湾又出现防疫破洞，华航3月30日从纽约直飞台北的班机，确诊人数不断增加，300多名旅客中，到今天已经有高达11人确诊。但当初入境时，除了5人因为出现症状，当场采检外，其余大多数乘客都是直接放回家「居家检疫」，不料「居家检疫」者后来竟陆续爆发确诊。台湾疫情中心决定，今天起一周内，尽速通知全机旅客全面接受采检。

广告 继续浏览后续

这架CI011班机是3月30日从纽约起飞，直飞台湾，4月1日抵达桃园机场入境时，有5位乘客因为出现症状，当场被拦截采检，但因台湾官方一直坚持从欧美返国的台湾人可以自由购票入境，只需回家后「居家检疫」14天即可，因此全机旅客和机组员共336人得以通关入境，其中331人都没有采检。

不料事后确诊者陆续出现，先是前面的5位，采检后确诊，过了两天，1名居家检疫者又确诊。再过两天又一口气出现3名同机的确诊者，使同机确诊人数达到了9名。这时指挥中心才感到紧张，公布详细的「感染者座位图及号码」，提醒周边乘客注意。但这架班机已被台湾媒体称为「毒班机」。因为确诊者会不会再冒出来，谁也不知道。

台北市议员王鸿薇日前指出，这架班机的乘客陆续确诊，但指挥中心却不对全机人员采检，继续让他们居家检疫。她强调，湖北的第一班包机出现一人确诊就被视为防疫缺口，而五架湖北包机，都全机普筛并集中隔离14天，反观各界不断呼吁欧美返台者应全面采检，官方却不采纳，她质问「对这样的恐怖班机还能继续采佛系防疫吗？」

在台湾各界普遍要求对这架班机乘客全面采检之后，到10日为止，全机居家检疫的乘客和机组员中，又陆续出现2名确诊者，昨天确诊的是一位二十多岁的台湾女性，在纽约读书返台，目前全机确诊者的总数是11人。

疫情指挥中心昨天宣布，这架班机成员的居家检疫期间从3月31日到4月14日，即将届满。从今(11)天起一周内，将安排机上所有旅客、组员全面采检。至于已经确诊的11名，则都已送入医院治疗。

台湾官方分析，11名确诊者比较可能是在纽约就已感染，但也不排除有人是在长程飞机上被感染。到今天为止，全台确诊者为385人，有6人死亡。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅