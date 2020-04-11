警方掀起女子裙子拍照事后还索取10万元作处理费用

根据香港电台报道，一名女子去年在反修例运动期间在街上被警员截查，警员当街掀起她身上所穿的裙子，并且用摄录机拍下只有底裤的照片声称作为搜证之用。报道指，女事主事后引用《个人资料（私隐）条例》向警方索取片段，惟警方三度以不同理由拒绝，反要求收取5万至10万元作影片“打格费”。警方指，因有关人员无配备相关软件，根据《私隐条例》，警方有权向事主征收为查阅资料而衍生的费用。私隐专员公署指，资料使用者只可收取“直接有关及必需”的费用。

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报道引述这位陈小姐指，去年10月6日，即《禁止蒙面规例》正式实施第二日，港九多区昨均有大规模反恶法游行，警方于傍晚起在多区截查巴士乘客，追捕“漏网之鱼”。当晚于元朗公路的博爱交汇处，正乘搭九巴968号巴士回家的女乘客陈小姐，被警方要求下车截查。她指有女警在没有合理怀疑和理据的情况下，对她进行全身搜查，并要求她在公众地方和一众男警员前，脱掉白色连身裙，仅穿着黑色内衣供警方拍摄。她翌日已就事件向投诉警察课投诉，但一等已是半年。

据报道，陈小姐按《私隐条例》向警方申请索取涉其个人资料的片段，惟警方指片段有其他人的资料，拒绝其申请。陈向负责督察表明，可接受“打格（打马赛格）”版本，反被要求资助警队买电脑软件，“他们说整个警务处都没有可以打格的软件，购置软件嘅钱要我全部负责”。她反问，为何警方facebook曾经发布一些已打格的执法片段，该督察却指，那些片段是由其他警员以私人电脑处理。警方后来口头通知她，相关软件涉款约2至3万元，但她亦需要支付警员为片段“打格”的工资，合共5万至10万元。

陈小姐遂要求警方白纸黑字列出付费项目，并提供软件的报价单，但警方一直未有回覆，约一个月后，警方以片段涉及刑事调查拒绝其申请。“（警方）每一次拒绝交出片（视频）都用不同的原因，明显那些都不是真正的原因，讲到又要买软件，警员工时都要入我数（我负责给钱），完全不合理，他们有粮出的嘛”。

警方回覆香港电台的查询指，因有关人员并未有配备相关软件，根据《私隐条例》，警方有权向事主征收为依从查阅资料要求而衍生的费用。由于有关电子纪录涉及一宗刑事案件，该案件仍在调查中，警方不作进一步评论。有关索取个人资料的要求，警方会根据《条例》处理。当被问到该刑事案件的基本资料，包括案件性质、负责调查案件分队，以及是否有人被捕时，警方一一拒回应。

私隐专员公署回覆传媒查询指，根据指引，资料使用者有责任解释所收取的费用如何与成本相关，如费用庞大，应向查阅资料人作书面解释。就警方是否可以“刑事调查”为由，拒绝查阅资料申请，公署指，根据《私隐条例》第58条，如个人资料涉及防止或侦测罪行、任何人所作的不合法行为等，资料使用者可以拒绝申请，但应就个别情况考虑是否引用豁免，并须有足够证据显示上述事宜会受损害。

根据苹果日报报道，民主党立法会议员林卓廷批评警方以行政手段刻意留难申请人，巧立名目收取“打格费”，极其荒谬，“警队腐败到啥都够胆做”。

他忆述，曾协助一名去年6月于北区医院被警虐打的老翁，同样引用《私隐条例》向医管局索取闭路电视片段，“段片一样有打格”，惟局方仅收取数百元行政费。相反，警方却声称打格成本需近10万元。他呼吁事主据理力争，不惜打官司亦要争取公义。

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