台湾完成社交热点App开发可警示社交距离过近记录接触史

台湾行政院已经完成社交热点App的技术开发，不仅可以告知人潮聚集状况、警示社交距离过近，还可记录接触史，日后如果发生确诊个案，能够知道你是否跟确诊个案接触过。

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台湾官方透露，为防控疫情，行政院与「台湾人工智慧实验室」合作开发新的App，透过手机蓝牙功能，可以让民众掌握曾经去过的地方，同时可以记录不特定对象的接触情形；另外，结合高速公路1968即时影像服务，这款App可以让民众预先知道目的地人潮聚集的情形，透过蓝牙侦测，当民众与同样装有这款App的人距离过近，手机将发出警示提醒，预估最快四月底就能提供民众下载使用。

台湾官方表示，基于防疫和隐私保护，这款App是「提醒」功能，并不是要掌握民众行踪，而且是民众自愿加入，民众记录的接触数据，将匿名化后，以加密形式放在使用者手机上，不会主动上传，也不会提供给其他人。

疫情指挥中心表示，涉及法规和隐私保护，仍须征得民众同意，只要克服隐私相关法规，这款App就可以尽快投入防疫工作。

台湾人工智慧实验室创办人杜奕瑾表示，台湾跨出这一步是非常前瞻性的做法，目前内部讨论较多的是如何拿捏好道德和隐私的问题，目前只有确诊者同意下，App才会讯息揭露。不过，中央研究院兼任研究员何美乡质疑，台湾的疫情还没有必要采取如此手段，政府此举太过贸然，应先举办公听会取得社会共识。

台湾人权促进会、国际特赦组织等上百个人权团体联合声明也指出，不应利用防范流行病美化电子监控，除非迫不得已，别让电子监控成为人们的未来日常。台湾法界也普遍认为，限制人身自由、公布个资隐私等手段「不能无限上纲」，政府在越是紧急的状况，越应坚守人权跟法治的立场。

而美国苹果公司和谷歌也破天荒合作，10日宣布连手推出智慧手机的「新冠病毒接触追踪平台」，手机用户如果曾跟新冠病毒感染者接触，会发出警告。

苹果与谷歌两大竞争对手10日宣布，利用蓝牙在Android及iOS操作系统互通的科技，将会分为两步骤，五月中先推出iPhone和Android手机可透过App互通各国卫生部门发布的讯息，苹果与谷歌也将释出让公共卫生App用于此功能的架构。手机用户若检验为阳性，并将此讯息加入App，其他用户若曾近距离接触该确诊者时就会接到警告。警告可回溯十四天的数据，但卫生单位可调整天数。

第二阶段，在未来几个月，此功能将直接加入Android及iOS操作系统，用户不需要额外下载App，就可以自愿加入此接触追踪计划。

不过，这个追踪平台也被质疑侵犯个人隐私，美国总统特朗普10日曾表示，他的政府打算仔细研究这项工具。

另外，大陆数位防控疫情，让人员可以走动，劳工可以恢复上班，也靠自行研发成功的「健康码」。「健康码」可连结支付宝或微信，透过大数据資料，辨别个人有没有跟确诊患者或疑似患者有过直接或间接接触，可快速追溯疫情来源，并找到可能被感染的人群。

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