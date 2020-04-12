香港确诊破1000宗大关袁国勇推测疫情7月前未完结

香港疫情确诊数字尽管连日已有回落，昨天（11日）增11宗个案，包括6女5男，年龄介乎19至59岁，当中10人曾外游，2人为留学生，累积个案数字突破1000宗。11日的新增个案仍以外游及留学生为主，仅得1宗为本地个案，是早一天第976号个案的女友，曾去过出现群组感染的酒吧。另外，一名26岁女子曾到荷兰及秘鲁，期间曾与确诊者接触，被送往亚博馆验测后呈阳性反应。另外，正在伊利沙伯医院留医危殆的46岁男警长，现时使用40%氧气，浓度不算高血压心跳正常。

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港大微生物学系讲座教授袁国勇11日在港大记者会上明言，由于港大的研究发现最早在武汉爆发的新冠病毒量远较沙士（SARS）强劲，但病征反应却低，令社区会存有隐形病人，难以中断传播链，因此疫情不可能在7月前完结，亦呼吁香港第二波疫情虽回落，但市民切勿松懈，否则数字或会回升。

卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君、医院管理局总行政经理何婉霞11日下午出席例行记者会称，卫生署已在11日开始实施“10+4”的隔离措施，同日有37人进行有关安排。张竹君表示会逐步实施，并按检疫中心使用量去决定实行状况，新措施不会马上腾空很多空位，只是希望不会“塞爆”。所谓“10+4”隔离措施，即容许强制检疫人士在第10日后选择离开检疫中心，回家继续隔离4日。

张竹君被问到疫情短期内是否不会完结，她坦言大部份市民没有抗体，若有所松懈，自然会有传播，而欧美甚至落后地方现时都有疫情，故全世界都要做好多防疫，只能“慢慢好一点”。

由于11日确诊数字再回落，被问到是否趋向稳定，张竹君称如日前所指，“一日的分别未必会这么大，虽然数字低了，亦见到社区上市民亦多了逛街，其实大家真的不要掉以轻心，因为这个病都系比较麻烦，很多轻微病患。输入个案好似少了，因为入境的人数少了，但始终社区有传播链，所以还是少一些人群众集。”

袁国勇则提醒港人，近日香港确诊个案数字下跌，显示第二波疫情已回落，但强调因有隐形病人，市民“唔好这么老定”，不可松懈，否则数字会回升，呼吁市民遵守限聚令，不要多于4人聚集，并继续戴口罩、注意手部卫生及保持社交距离。他并说，不能认为港府“啥都没做”，认为至少医疗系统至今没有瘫痪，呼吸机供应正常。

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