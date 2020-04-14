中国「两办」罕批泛民议员阻立会事务是「揽炒」 郭荣铿斥高度干预违两制促

香港新一轮立法会运作至今半年，但主责提交草案予大会审议的内务委员会(内会)，至今未能选出主席，以致包括港人认为不利自由但中国政府期望香港落实的条例也未能通过，北京政府负责管理香港事务的国务院港澳事务办公室(港澳办)和中央政府驻港联络办公室(中联办)同时表态，指责主持主席选举的泛民主派议员郭荣铿藉此瘫痪立法运作，无异是「政治揽炒」(即玉石俱焚)，令人质疑他有违宣誓誓言，构成公职人员行为失当，对此予以强烈谴责。

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郭荣铿和全体泛民主派议员均反驳港澳办和中联办(「两办」)的声明，认为内会纯属香港内部事务，中央政府的做法违反《基本法》第22条不可干预香港内部事务的规定，有违「一国两制」。郭荣铿更直斥「两办」的批评是「无理指控和政治谩骂」，促请北京检点和收敛。

经北京以释法令六名泛民主派议员的议席被取消后，泛民失去立法会三分之一议席的关键阻延修例能力，建制派议员循此修改立法会议事规则，进一步限制议员以「拉布」来阻挠法例通过的规则，并囊括新一轮立法会大部分事务委员会正、副主席职位，但按例由泛民议员郭荣铿主持的内会主席选举工作，在14次会议中，多名议员按规程就不同问题提出讨论，以致经过多次会议仍未能选出主席，以致89条附属法例和草案未能提交立法会大会审议，当中包括国歌法，若在余下三个月不能处理，便会失效。41名建制派议员本月9日发表联署声明，谴责郭荣铿拖延内会选主席。

港澳办昨(13日)午首先以答记者问的形式批评主持内会选举的议员，指有关做法严重影响立法会的立法工作，以致一些影响经济民生的立法工作无法开展，指责一些「反对派议员」为了政治私利，「采用卑劣手法瘫痪立法运作，无异是『政治揽炒』」，「其所作所为令人质疑有违有关宣誓誓言，构成公职人员行为失当。我们对此予以强烈谴责。」

其后不久，中联办新闻发言人亦发文，强烈谴责内会部分议员恶意「拉布」，造成「暴力揽炒」、「经济揽炒」及「政治揽炒」，有负选民重托。发言人点名指郭荣铿等部分立法会议员，严重干扰立法会内部正常运作，罔顾职责，令立法工作「耗能空转」，不得不让社会质疑他们的真实用心。

主持内会正、副主席选举的法律界议员郭荣铿响应指，港澳办和中联办没有任何权力或资格去影响及评论立法会的运作及议员如何履行其职责；而按照《基本法》，不应由中央部门「出声」高度干预，批评有关做法是违反「一国两制」，敦促有关方面一定要检点及收敛。

至于议员有否违反《议事规则》或其誓言有否构成公职人员行为失当等，郭荣铿强调，一向按议事规则主持内会会议，若不认同，应提出证据，而非「上纲上线」地指他违反刑事罪行或誓言，「两办」的批评反映「两办」不熟悉香港法律或规则，评论只属无理指控和政治谩骂。

声明又说，为免公众认为「两办」等中央机构可透过批评或其他方式试图影响或干预立法会运作，他将会继续依法办事，不会扼杀议员按照《议事规则》行使的权力，包括发言和表达民意的权力。

立法会内务委员会由主席以外的所有议员组成，负责为立法会会议作准备，审议已提交大会的议案、附属法例，并成立法案委员会研究有关草案；另外，内会亦负责制订立法会内务守则，以补充议事规则未有触及的会议程序。不过，「两办」表态提及的抗疫拨款，其实毋须内会先审议后提交。

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