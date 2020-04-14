恐被误为中国独派主张改名 苏贞昌：机身增台湾标志

台湾的「中华航空公司」最近载运捐赠各国的防疫物资前往界各地，但有「台湾基进」党的立委宣称，机身的China Airlines字样，会让外国误会是中国大陆所捐，主张将华航改名。台湾行政院长苏贞昌今天说，他主张初期在机身或其他部分，增加点代表台湾的标志。

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台湾基进是中华民国台独派政党之一，自称走左翼台独路线 。2012年以「基进侧翼」之名成立；2015年登记为政党「基进党」；2019改名「台湾基进」。

「台湾基进」立委陈柏惟日前表示，航空公司改名需要国际民航组织(ICAO)同意，但国际民航组织曾在2月的报告中称台湾是中国一省，他认为，被中国控制的程度不亚于世界卫生组织(WHO)。

因此他提出三种改名方式，第一是将China Airlines的名字开放竞标；第二是保留China Airlines的名字但不使用，民间另外组成Formosa Airlines或其他名称，如此官方的航空公司就会停摆；第三则是在China Airlines后面括号，加注Taiwan和ROC。他说，凝聚民意后政府才有办法推动改变，现在如果贸然改名，恐怕导致中国航线停飞，或让航权谈判变得困难。

苏贞昌今天在立法院开会前向媒体公开表示，上次他当行政院长时，把中正机场改为台湾桃园国际机场，很成功；华航这次在运送物资时，全世界感谢台湾，但因华航机身上标示有CHINA，很多国家人民误以为是中国送的口罩。

他说，华航因名称问题造成很多混淆，他昨天已经要求交通部告知华航，以后运送物资时，货物上面有国旗、有Taiwan Can Help字样就好了，华航不必凑热闹，还挂上自己的标志。

他说，接下来也许让华航在机身或其他部分多点台湾的标志，就好像世界贸易组织(WTO)的标志，虽然是台澎金马经济区，但是把台湾弄的很大；还有，很多外馆在Republic of China后面用括号，把台湾也弄很大，让全世界知道，台湾跟中国不一样。

至于长远的华航改名，他认为，涉及航权等种种因素，也许不是那么简单，但应让国家的航空公司标志台湾，政府会一步步努力去做。

交通部长林佳龙则表示，对华航改名一事，交通部持开放态度，尊重华航依据公司治理，股东经法定程序，如果有改名决定，后续还要面对修改契约、航权谈判等必要的行政成本支出，这些需由国人凝聚共识。

国民党表示，防疫期间，全民应齐心防疫，但绿营立委却提出华航改名的倡议，林佳龙甚至表达支持，无视华航改名的营运以及航权成本需要全民埋单。在防疫期间触动国人国家认同的分歧敏感神经，更是内耗空转，无助于防疫与国家团结。

国民党说，民进党已经完全执政，华航改名只要走完相关程序就完成，国民党再多阻挡也只是狗吠火车，基于在野党监督立场，国民党在网络上做了一个「林佳龙承诺华航改名定时器」，全民监督，让林佳龙知道距离承诺已经过了几天。

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