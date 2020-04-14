报道也不可：中国「两办」反对外媒妄议香港法院的禁蒙面法裁决

中国的港澳事务办公室(港澳办)及其在港机构 – 中央政府驻港联络办公室(中联办)发表声明，赞赏上诉庭推翻下级法院裁决，令《禁止蒙面规例》(又称《禁蒙面法》)继续有效，有利港府施政和止暴制乱，声明同时批评部分西方媒体对裁决「说三道四，妄加评论」，违背司法独立原则，对此坚决反对。

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香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权表示，港澳办和中联办的表态是以政治先行，若外媒谈法治而报道或评论香港事务，会影响中国批评香港事务在国际上的观感，但「两办」显然是错误理解传媒是「第四权」的独立角色，其言论亦不会凑效，甚至有反效果。

港澳办和中联办(「两办」)昨(13日)天除了发声明批评立法会内部事务之外，同时发文支持上诉庭上星期就《禁蒙面法》的裁决，但其声明侧重港府藉《紧急情况规例条例》中的紧急情况来订立《禁蒙面法》符合基本法，令《禁蒙面法》继续有效，不过，「两办」声明忽略上诉庭裁决订明，《禁蒙面法》只对未经批准的非法集会有效，但禁止市民在合法集会和游行蒙面，以及赋予警员权力要求市民除去蒙面物品的条文，均属违宪。

就此，香港和西方媒体报道时多以法庭裁定《禁蒙面法》部分违宪为题，但「两办」声明在没有提出具体证据的情况下，批评外媒报道香港内部事务的法院裁决「说三道四，妄加评论」。而中联办的声明更指出，英国等西方国家关心香港事务可以理解，但关心不等于干预，更何况西方传媒有关香港的报道「有选择性、偏向性……有违客观……我们对此表示遗憾」。

本台以关键词在谷哥搜寻英美主流媒体就裁决所作报道，大部分标题忠实反映裁决，例如路透社相关报道的标题是《香港法院裁定全面禁蒙面违宪》(美国《纽约时报》引用路透社报道)、英国《卫报》报道的标题是《肺炎疫情中 法庭裁定香港禁蒙面法大部分合宪》、英国《金融时报》报道的标题是《香港法院裁定部分禁蒙面法》「违宪」》，反而英文《中国日报》的标题与「两办」声明一样，只点出《上诉庭裁定禁面法合宪》。

吕秉权接受本台访问时表示，「两办」表态反映中国政府以政治凌驾法治的立场，凡是涉及独立和民族大义的，都必须维护，故此高等法院指禁蒙面法违宪并不符合中国的政治需要，外媒以法治角度认为香港有谈论的自由，而忽略民族大义，便属错误。若有关报道影响中国官方言论的观感，对中国不利，亦代表西方的干预，故要叫停。但他强调，中国官员是错误理解媒体角色，认为媒体是西方干预政治的工具，而非独立的第四权，其指责不会阻止外媒的报道或评论，反会引来反效果。

香港去年10月根据《紧急情况规例条例》订定《禁止蒙面规例》，禁止市民无论在合法或非法集会及游行时使用物品遮掩面部，均被禁止，并赋权警员除去市民的蒙面物品。民主派在法院提出挑战，高等法院去年11月中裁定民主派胜诉，裁定禁蒙面法违宪。港澳办其后发文批评法院安决，指裁决「公然挑战人大常委会的权威和法律赋予行政长官的管治权力」，将产生严重负面社会政治影响。港府其后就案件上诉，上诉庭本月9日作出裁决，指港府引用紧急条例来订定禁蒙面法合宪，但禁止市民在合法集会或游行中蒙面则属违宪。

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