评论：「两办」表态剑指9月立法会选举 为取消泛民议席铺路

中国港澳事务办公室和中央政府联络办公室(「两办」)批评郭荣铿等泛民主派议员拖延立法会工作，在港引起巨大反响，评论认为，北京指责民主派，是为建制派造势，拉拢中间派选民在9月的立法会选举中支持建制派候选人；更有评论认为，当局指责郭荣铿等人违反誓言，是为日后参选者设限或取消当选民主派议员的议席作铺垫。建制派议员均认为「两办」批评有理，不是干预香港事务，当中，本身是大律师的梁美芬议员更透露，建制派计划对郭荣铿采取行动，包括提出不信任动议，又或修改《议事规则》，令会逸被主持会议者不合理地拖延时，可以更换人选。

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时事评论员刘锐绍回应「两办」表态时说，按规定，下一届立法会选举将于9月举行，但经过去年反修例运动和11月的区议会选举可见，民主派有望取得更多立法会议席，「两办」现时指责民主派，是为建制派造势，以压倒民主派的影响，亦可转移市民对港府处理疫情不足或反应不够快的攻击，起「围魏救赵」之效，倒过来又可减少建制派选情日后被港府威信不足的拖累。他因此预期，北京打击民主派的行动将陆续有来。

另外，香港众志秘书长黄之锋在脸书上质疑，港澳办的声明批评立法会议员违反宣誓誓言，是为「DQ(取消议员席位)铺路」。他解释，去年5月逃犯条例法案委员会闹双胞胎时，港澳办没有指控当时主持会议的民主党议员涂谨申违反宣誓誓言，在距离选举前不足半年发出违誓的信息，是为强行干预铺路，若泛民取得立法会过半数议席，「没有履行宣誓」势将成为DQ议员的理由。

他又不排除北京会另起炉灶，像回归时成立临时立法会来代替由民主派议员占多数的立法局。

建制派方面，中国港澳研究会副会长刘兆佳指出，泛民已提出要在立法会选举中争取过半数议席，这已引起中央关注泛民会否藉立会主导权「揽炒」，令香港日益激烈的中美角力中成为美国攻击中国的棋子，故此预先警告泛民。

政协常委谭耀宗更指出，根据基本法第104条，议员就职时须依法宣誓拥护基本法和效忠香港特区，现时泛民议员令立法工工作停摆，是失职，可以免取其职务。不过，立法会主席梁君彦不评论郭荣铿有否渎职，只是说，现时有机制处理渎职指控。而本身是资深大律师的行政会议成员汤家骅则认为，郭荣铿刻意阻挠主席选举，或令立法会的工作不可运作，有滥用《议事规则》赋予的权力之嫌。若立法会主席自认没有能力阻止滥权行为，应主动寻求法庭协助，或提出解决方法，而非坐视不理。

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