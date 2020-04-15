世界报：世卫无视台湾抗疫成功模式 台湾口罩外交激怒北京

标注日期4月15日的法国世界报在国际版刊文介绍，台湾对世卫组织WHO无视台湾的成功抗疫模式感到遗憾，对世卫组织忽视台湾去年年底有关武汉肺炎人传人风险的警告表示不满，以及台湾的口罩外交激怒北京。

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世界报刊出该报驻中国特约记者勒麦特的文章，题目是，台湾对世卫组织无视台湾管理疫情危机的成功模式感到不开心。

该文回顾北京与台湾的历史背景，以及民进党领导人蔡英文上台后，世卫组织在北京的压力下，从2016年开始将台湾排除在世卫组织大会之外。之前，台湾国民党执政的2009年到2016年间，北京曾同意台湾作为观察员参加世卫组织大会。

世界报这篇文章说，冠状病毒危机给台湾提供一个阐述双重论点的机会。最初，台湾领导人认为，将台湾排除在世卫组织之外，是剥夺台湾两千四百万居民获得健康咨讯的机会，危及到他们的生命安全。

但是几个星期以来，台湾管理疫情的成功，让人们看到，台湾目前只有6个死亡病例。而且台湾也没有对全体居民实施隔离。所以，台湾对世卫组织没有考虑到“台湾模式”表示遗憾，更不满世卫组织没有注意台湾在2019年12月31日发出的关于武汉肺炎人际传播风险的警告。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在4月10日承认他在2019年的最后一天收到一封台湾的电子邮件，但据他说，这个邮件并没有说明当时在中国刚出现的不明肺炎有人际传染的风险。

针对谭德塞的说法，台湾卫生部长陈时中在4月12日公布了当时发送的英文电子邮件内容。这个邮件说，今天的新闻资讯显示，中国武汉至少报告了7例非典型肺炎病例。他们（武汉）的卫生当局向媒体回复说，这些病例被认为不是SARS。但是，样品仍在检查中，病例已被“隔离”治疗。

台湾方面指出，这封信中说到“隔离”，谭德塞作为内行人（传染病专家）应该知道隔离意味着人传人。

这篇文章还说，台湾也在进行口罩外交，向欧美及台湾的友邦提供数百万只口罩。可是，台湾这个行动激怒了北京，据台湾国防部说，中国的辽宁号航母和五艘战舰，在4月12日进入台湾海域。

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