梁伟雄发表「曱甴」论无阻升消防处长 消防员被指言论不当却须受查

去年曾在消防处内部讲座以「曱甴」(即蟑螂)称呼示威者的消防处副处长梁伟雄，将于本周六正式升任消防处处长，他不满言论被「炒作」，着传媒去批评示威「暴徒」；他的言论最终毋须进行纪律调查，但被指在网上发表不当言论的约一百三十名消防处人员，则有少于半数指控成立，当中部分人须接受纪律辅导，极少数涉及刑事的个案则交予警方调查。

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消防处与警队同属纪律部队，但立场强硬而又针对示威者的言论却被当局轻轻带过，包括警察队员佐级协会主席林志伟在公开信中不止一次形容示威者是「暴徒」、「蟑螂」，但未被谴责。另外，以强硬手段对付去年6月起的反修例运动的副警务处长邓炳强亦于去年11月升任警务处长。当时已有评论指，北京和港府更着重擢升主要官员职位者的忠诚度，其他指控的影响力较为次要。曾多次返回中国内地受训的邓炳强，传出会接任处长一职后，其中学校友曾发表公开信，谴责他在警方强力镇压冲突中的角色；另外，邓亦被指与新界乡的「江湖人物」关系良好，忧虑他纵容「乡黑」，但仍无阻邓炳强升任处长。

消防处处长李建日昨(15日)与即将接替他职务的梁伟雄会见传媒，梁被多次追问其言论会否影响其工作和公众观感，他回应时说，言论只是建基于对「暴徒」的暴行有感而发，绝对不会影响部门工作。他强调，其言论并非在公开场合发表，只是有很多人「炒作」事件，形容事件只是小风波、「小事一桩」，反问传媒若真为香港市民，便应关注尽快止暴制乱。

梁伟雄续称，明白言论引起同事不满，尊重有关批评，而事件亦已由处长及公务员事务局检视，他已「承担责任」。但他没有解释承担了什么责任。

数据显示，梁伟雄被指去年10月底在消防处内部讲座上多次以「曱甴」形容「这些罔顾法纪的暴徒」，言论流出后惹起争议，立法会议员林卓廷就此向当局投诉，消务处长其后回信，没有提及会否就梁伟雄的言行进行纪律调查，只是表示，同意用词或引起公众疑虑，「并不最为理想」，处方将引以为鉴。

不过，其他于反修例运动期间在网上发表评论的消防员则受到不同程度的对待。消防处指出，该处接获有约130名人员被投诉发表不当言论，当中包括针对警队、或粗言秽语的网上言论，梁伟雄说，经纪律调查后大部分投诉不成立，余下的，若证实有言语不当会采取纪律行动；若涉刑事成分，例如恐吓等会转介警方；至于部分成立的投诉，则按常规作出劝喻及接受纪律辅导。他不评论个案涉及什么字眼及调查准则。

另外，去年6月反修例风波以来，共有11名消防处人员被捕，当中两人已获撤销控罪，另外九宗仍由警方跟进中。

梁伟雄于1985年9月加入消防处任职消防队长，2013年升为副消防总长后，升职时间较一般公务员两、三年跳一级为快，不足两年便于2015年7月晋升为消防总长，翌年8月出任消防处副处长，但由副处长升处长，却花了三年半。

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