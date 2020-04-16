蔡英文：若能完整参与WHO台湾会更有能力帮助他国

总统蔡英文（中）2020年4月116日对世界卫生组织（WHO）提出13点说明强调一直与台湾卫生部门保持技术交流表示，这13 点回应也说明了台湾的参与并不完整；台湾只是个案被允许，没有全面性确保台湾可以完整参与，台湾应该要得到一个完整的参与权，双向与WHO有互动。

纽约时报14日注销了台湾民众集资刊登的整版广告，内容提到台湾被世界卫生组织(WHO)拒于门外，世卫则提出13点说明，强调几十年来一直与台湾卫生部门保持技术交流。

广告 继续浏览后续

针对这个事件，台湾总统蔡英文今天表示，这次疫情让国际间看到，台湾虽被孤立，但有能力保护自己，也能贡献国际社会。她说，如果能完整参与WHO，台湾处理疫情会更有效率、更完整、更有能力帮助其他国家。

蔡英文表示，WHO提出的13点说明，正好说明了台湾的参与并不完整，而且是依情势、依个案决定台湾能否参与，这些都不是台湾应该获得的待遇。

她说，台湾应该得到一个完整的参与权，与WHO可以双向互动，可以把信息提供给WHO，分享其他国家；也可以获得WHO所拥有的信息，并让台湾的专家进入WHO，参与讨论公共卫生与健康议题。

她说，外交部曾回应，过去10年台湾提出187项参与专家会议的请求，有70%被拒绝。换句话说，台湾只是个案被允许，没有全面性确保台湾可以完整参与，她强调，这才是台湾真正要的。

另外，美国白宫的新闻稿曾提到，台湾发现病毒有人传人的相关报导后，曾向世卫通报，世卫却没有将这份信息对外公开，藉此抨击世卫秘书长谭德塞。

蔡英文呼应问题表示，这也是一个案例说明，台湾已经发觉不寻常情况，也通知WHO，但很可惜没有被注意到，以致于全球防疫过程中少了一个重要的信息。

不过蔡英文这项回应不符事实。有关台湾曾提出警讯这件事，根据台湾官方公布写给WHO的函件，内容是，「今天的新闻数据显示，中国武汉报告了至少7个非典型肺炎病例。他们的卫生当局响应媒体，这些病例不是SARS，但样本还在检查中，病例已经被隔离治疗。如果能提供相关信息给我们，不胜感谢，在此预先感谢您对此事的关注。」

也就是说，台湾只是就新闻报导里提到大陆官方所通报的内容致函世卫，希望WHO提供信息给台湾参考。完全不是「台湾发现病毒会人传人，所以向世卫通报，提出警告」。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅