「长毛」中联办示威后被刺伤 猜是受煽动 行凶者当场被捕

属于激进民主派的社会民主联机(社民连)副主席梁国雄(俗称「长毛」)，4月16日下午中联办门外示威后，被一名长者以利器刺伤腰部。图片右下角小图为凶器

属于激进民主派的社会民主联机(社民连)副主席梁国雄(俗称「长毛」)，下午到中央政府驻港联络办公室(中联办)门外示威后，被一名长者以利器刺伤腰部，涉案男子当场被捕，而梁则被送往医院救治，治理后已出院。他认为，伤人者是受到中联办等高官昨日的公开言论所煽动。社民连另一副主席黄浩铭谴责行凶者的行动，并指中联办官员常常指责反修例示威者是暴徒，但现在于中联办门前施行暴力的，相信是支持建制的「蓝丝」，促请中联办表态。

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社民连不满北京的国务院港澳办公室和中联办日前公开批评民主派议员郭荣铿以拖延手法主持立法会内务委员会主席选举，以及评论法庭裁决，今天下午到中联办示威，以谴责「两办」说三道四，认为香港的高度自治不容侵犯，并表达反对就《基本法》第23条进行有关国家安全的立法工作。

示威顺利完成后，被港以宣誓问题而DQ(取消议席)的前立法会议员梁国雄接受传媒采访时，被人从后用利器袭击，令他右边的腰部位置受伤流血。梁受伤后接受记者电话访问时表示，过往示威亦曾被人推撞和挑衅，但被人用利器施袭，则属少见，而行凶者明显是刻意偷袭他。

他估计，对方可能是受别人煽动而伤人。他指出，在昨日的全民国家安全教育日，港澳办和中联办主任、特首及港府高官发言时都攻击反对派，中联办主任骆惠宁更用上「斗争」的字眼，可能有人因此感到受呼吁。

根据社民连在脸书上公开的警方拘捕疑凶片段所见，涉嫌伤人者是一名年过六十的秃头长者，当被问及为何袭击「长毛」时，对方表示，「他(指长毛)是坏人，搞坏香港……来中联办搞(事)」。而凶器则是一个风炮三角炮尖。

当警方获悉有人到中联办请愿示威时，一般会派出多名警员在场维持秩序，故伤人者轻易被捕，警方即场表示，会以藏有攻击性武器拘捕他，未知稍后会否加控他蓄意伤人。

梁国雄自言没有大碍，明天会按计划到立法会请愿，要求港府设立失业援助制度。

现年64岁的梁国雄，以一头长发为人熟悉，故名「长毛」，他是革命马克思主义者同盟成员，亦是四五行动代表，他自2004年起当选立法会议员，本年1月被港府褫夺其议席。

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