3月访港旅客大跌99%　本月初每日一度不足100人

旅游业受被情影响之深，从香港访港旅客数字可见一斑：香港3月分初步访港旅客人次下跌至八万二千人，按年下跌近九成九，而4月初的访港人数更进一步下滑，由上月的每日逾二千六百人次跌至一度不足一百人。当局计划，疫情过后以先拉动本地消费作应对。

广告 继续浏览后续

旅游发展局数字显示，3月中之前，每日约有三千至四千旅客访港，但港府自3月19日起要求所有海外入境人士接受强制检疫后，入境旅客下跌至每日约一千人；在当局于一星期后禁止从海外抵港的非香港居民入境后，入境旅客进一步下跌至每日只有约三百人。踏入四月初，每日访港旅客更一度下跌至不足百人。

数字更显示，今年首季的访港旅客逾三百四十八万人次，按年下跌八成，而中国内地旅客亦按年下跌八成一。

旅发局透露，正积极筹备推动香港旅游业复苏计划，在疫情减退后，将与零售及餐饮业合作，先推出计划带动本地消费，以恢复旅客来港信心。立法会旅游界议员姚思荣亦认同先带动本地消费的做法，因为现时难以在短期内恢复港人外出旅游或吸引海外旅客来港，他估计，旅游业的寒冬估计会延续至5月。

另外，机场管理局指出，因各国及本地的出入境限制措施，香港3月份的旅游需求非常疲弱，多间航空公司亦取消更多航班，旅客量因而大降九成七，而飞机升降量则下跌九成一。机场货运量影响相对较少，同月的货运量较去年同月下降一成二，至三十七万八千公吨，当中，进口货量其实略有上升，但因转口货运量大跌而拉低整体货运量，其中又以来往东南亚及欧洲的货运量跌幅最为显著。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅