「两办」开腔无助立会内会选出主席 郭荣铿称无惧北京威吓

立法会内务委员会(内会)昨午召开第15次会议，但双方就会议的主持人选争拗大半小时后，仍未能选出新的正、副主席。这是港澳办和中联办等「两办」公开批评公民党议员郭荣铿「恶意拖延」内会主席选举和涉嫌「公职人员行为失当」后的首次会议，反映「两办」声明无助内会事务按其要求发展。郭荣铿更直言，不要以为靠发声明及恐吓取消议员资格，便会影响民主派，又指港府不应找中央介入香港事务，须聆听议员，尤其是泛民的声音以解决问题。

广告 继续浏览后续

自「两办」批评后，建制派不再是骂泛民主派议员，而是较为积极地从现有规则中入手，前内会主席刘健仪建议，由于新一任内会正副主席未选出，原主席李慧琼根据《议事规则》继续担任主席一职，可以调动内会议程，先行处理内会事项，最后才选主席。到选举主席时，有意竞逐主席一职的李慧琼才须避席，交由副主席郭荣铿主持选举会议。

其后，李慧琼以内会主席身分去信议员，要求他们就内会选举主席出现的问题提交解决意见。而在昨(17日)午的会议上，被批评的郭荣铿继续主持会议，他开始时便提出讨论议员有关选举主席情况的信件。多名建制派议员提出规程问题，指要求解决内会停摆的信件，去信对象是内会原主席李慧琼，因此应该由她主持会议。但民主派议员反驳指，过往多次有议员去信内会要求讨论特定议题，去信对象也是李慧琼，当时亦同样由郭荣铿继续主持会议，建制派并无异议；而法律顾问早前已指出，李只是「名义上」的主席，无权主持会议。

双方唇枪舌剑，火花四起，建制派的葛佩帆直斥郭荣铿所属的公民党的行事俨如「无耻就(是)无敌」；而左派工会组织的陆颂雄则批评郭荣铿的目的是要阻挡国歌法等政府草案提交立法会审议，但却「扮无辜」，是「诚信有问题」，拍台要求郭荣铿不要瘫痪立法会，令「香港揽炒」；另一工联会议员郭伟强更一度走到主席台前，展示示威标语，被郭荣铿要求他离场。另一方面，泛民议员杨岳桥揶揄建制派在「两办」表态后才变得紧张，是「一犬吠影，百犬吠声」；另一议员谭文豪更指李慧琼是主席候选人，但却去信各议员就主席选举提建议，是有角色冲突，他建议李慧琼退选，便可主持会议，解决僵局。

与李慧琼同属民建联的议员陈克勤不同意李慧琼退选，因为李是建制派惟一竞逐主席一职者，一旦退选，便只余泛民候选人当主席。

会议持续约40分钟，郭荣铿在会议结束前表示，很多议员对他作出指控，「有人在议会外说三道四」，但这绝不会影响他按《议事规则》主持会议，「你想做任何嘢恐吓我，『悭啲』(省省的意思)」。他会后表示，建制派如今才「如梦初醒」，企图挑战他主持会议的权力，但相信香港「有规有矩」，并非一人说「铁证如山」或中央部门发出声明，便会对议员守护议会仅余的规矩有任何影响。

立法会主席梁君彦在内会会议后发声明，表示对内会再次未能选出主席深感失望和遗憾，他呼吁议员放下分歧，理性地商讨解决方案。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅