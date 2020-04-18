台湾军舰首现新冠确诊病例 全员召回隔离检验

台湾总统蔡英文在4月9日访问台南的一个军事基地从一名戴口罩士兵接获装好框的照片。Taiwan President Tsai Ing-wen receives a framed photograph from a masked soldier amid the COVID-19 coronavirus pandemic during a visit to a military base in Tainan on April 9, 2020

继美国、法国陆续有军舰官兵感染新冠病毒后，台湾军舰也出现病例。中央社报道说，台湾今天宣布，新增3例新冠肺炎病例，累计确诊398例。3名患者都是海军敦睦舰队官兵，同时也是台湾首次有军舰官兵确诊。

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据中央社报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午在记者会中宣布此一消息。

陈时中说，台湾新增三例冠病确诊病例，均为20多岁男性，都是参加海军敦睦远航训练支队的军校生，三人住同寝室。

这三名学员于2月21日起登舰实习，该舰共337人，于3月12日至15日停靠帕劳，离开帕劳后在公海航行近30天，4月15日返国自军港下船。

当他们三人回到家后，均因之前出现疑似新冠肺炎的症状自行就医并采检通报，也都于今天确诊。

据台湾疫情指挥中心表示，与3名确诊个案同队共有3艘军舰，官兵及学生合计700多人，已紧急召回集中检疫，今天将入住集中检疫所进行隔离且完成采检，检验结果预计于明天公布。此外，也将搜集所有人的手机，留下这两天接触者的手机号码，直接传送简讯给有联系过的人。

美国航母罗斯福号官兵进行抗体检测

与此同时，美国海军表示，航空母舰「罗斯福号」（USS Theodore Roosevelt）在爆发疫情后，海军将对舰上官兵进行抗体检测，以判定他们是否接触到新冠病毒。

据路透社报导，针对罗斯福号所有官兵展开的全面检测，已得出启人疑窦的结果，即是目前的确诊病例，大多数都是没有出现症状的官兵。

罗斯福号爆发疫情，先前导致舰长遭开除以及海军部代理部长下台。

美国海军对舰上4800名全体官兵进行的采检已经完成大约94%。

这使科学研究人员能展开研究，探讨病毒如何在航舰密死循环境内传播，让舰上大多数的年轻官兵无症状感染。

截至目前，据悉罗斯福号约有660名官兵验出对冠状病毒呈阳性反应，占所有人员近14%。军方本周稍早指出，阳性反应患者中约有60%为无症状感染者。

美国海军另表示，罗斯福号停靠点关岛的医疗人员也将采集样本并搜集问卷调查，实际的血清检测将送到位于亚特兰大的传染病研究中心办公室进行分析。

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