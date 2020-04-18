李柱铭被捕保释后受访：无后悔 终有机会与年轻人同行民主路

香港警方4月18日拘捕了14名民主派人士，包括民主党创党主席、香港目前最资深的资深大律师李柱铭。他当天下午在交保后于离开中区警署时向媒体表示，被警方起诉涉于去年8月18日在维园组织及参与未经批准的游行。现年81岁的李柱铭表示，他是第一次 被告，但无后悔。

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据香港01报道显示，李柱铭在民主党立法会议员林卓廷及许智峰陪同下见传媒。李柱铭透露指，他早上在家被警方上门拘捕，他将会被起诉涉于去年8月18日在维园组织及参与未经批准的游行，现获保释。李柱铭介绍称，案件会于5月18日提堂，已交出警方要求的物品，未有再被要求搜屋。对于自己第一次成被告人，李柱铭表示，“我为我所作所为一点都无后悔，我感觉到骄傲，终需有机会为一班优秀的香港年青人去继续行民主路。”

据悉，李柱铭曾于 2015 年 2 月，因为参与占中活动被预约拘捕，但后来无落案起诉，今次是他首次被落案。李柱铭在当地时间周六下午 4 时 45 分左右保释离开中区警署。对于被捕情况，李柱铭称，警方今早到家中拘捕他，对警员的所作所为没有投诉，形容对方有礼。李柱铭称，警方指他去年 8 月 18 日，涉嫌在铜锣湾维多利亚公园、组织参与未经批准游行。他随后以上缴 1000 元保释，毋需到警署报到，5 月 18 日到法庭应讯。

据公开资料显示，李柱铭是香港民主党创党成员，也曾任香港立法会议员及港同盟及民主党主席。他早年于九龙华仁书院毕业，并于香港大学取得文学士（英国文学与哲学）学位。之后，他在圣若瑟英文中学当一名授课教师。 三年后，他前往英国伦敦林肯律师学院学习法律。由于李柱铭过去长期积极关注及领导香港民主运动，以及作为香港民主派的领袖之一，所以有“香港民主之父”之称。他推崇民主、自由、人权等普世价值。李柱铭自1985年起担任立法局议员职务，直至2008年他宣布不再参选立法会，结束其23年的议会生涯。

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