港府：中联办拥有监督权 须按《基本法》第22条遵守香港法律

香港特区政府发言人4月18日表示，中联办是中央政府在香港根据《基本法》第22条设立的3个机构之一，中联办及其人员均须按照22条第三款，遵守香港特别行政区的法律。此前，中联办官网17日刊文表示，“国务院港澳办和中联办（两办）不是《基本法》第22条所指一般意义的‘中央人民政府所属各部门’，故有权就立法会事务等发声及行使监督权。”

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中联办刊登的发言人问答记录表示，“中央对港工作部门依据中央授权履行职责，有权力也有责任对香港事务发言发声，香港社会少数人提出所谓中央干预香港内部事务之说，完全是对基本法的歪曲”。中联办发言人在新闻稿中指出， “中央对香港实行‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治的方针政策，但高度自治并非完全自治，特区享有的高度自治权，包括立法权，均来源于中央授权。被授权者须对授权者负责，授权者对所授出的权力拥有监督权，这个道理不言自明。”中联办发言人称，“国务院港澳办和香港中联办是中央授权专责处理香港事务的机构，不是基本法第二十二条所指的一般意义上的‘中央人民政府所属各部门’，当然有权代表中央政府，就涉及中央与特区关系事务、基本法正确实施、政治体制正常运作和社会整体利益等重大问题，行使监督权，关注并表明严正态度。”

对此，港府发言人周六在回应传媒查询时表示，中联办是中央政府在香港特别行政区根据《基本法》第22条第设立的三个机构之一，获中央授权专责处理香港事务，有权力和责任代表中央政府，就涉及中央与特区关系、《基本法》的正确实施、政治体制的正常运作、关于社会整体利益的事宜等重大事项表达意见，行使监督权。因此，两办就内会仍未选出主席表达关注和提出意见，无论从宪制、管治和操作层面来说都是理所当然，完全符合在“一国两制”下的宪制秩序，并非干预香港根据《基本法》自行管理的事务。

港府发言人指，香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分，是一个直辖于中央人民政府、享有高度自治权的地方行政区域。一如中央各部门、各省、自治区、直辖市在香港设立的机构，中联办及其人员均须按照《基本法》第22条遵守香港特别行政区的法律。而作为中央根据22条设立的机构，中联办获中央授权专责处理香港事务，有权力和责任代表中央政府，表达意见及行使监督权。

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