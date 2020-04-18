等14名民主派人士因去年游行被捕 指欲令社会噤声兼取资料

部分因遊行被捕民主派人士，上左起，李柱銘、黎智英、何秀蘭；下左起：吳靄儀、何俊仁及李卓人，2020年4月18日。

警方今早拘捕14名民主派人士，指他们组织或参与去年8月至10月三次未经批准的游行和集会，当中包括民主党创党主席李柱铭、大律师吴霭仪和前议员何秀兰，而前立法会议员李卓人和杨森，以及传媒东主黎智英更是一个半月内第二次因非法集会游行被捕。警方表示，拘捕行动仍在继续，不排除有更多人被捕，相关人士将诉于5月18日上庭应讯。

广告 继续浏览后续

民主派立法会议员批评警方大抓捕是政治上的秋后算账，制造寒蝉效应，亦有人说是要报复民主派议员在立法会的拖延政策，香港众志秘书长黄之锋则认为，警方一个多月内第二次大搜捕，目的之一是收集情报，警方读取搜检的手机内的资料和照片后，可大大增强其情报网。不过，建制派议员认为警方只是依法办事，期望泛民人士不要将事件政治化。

警方表示，今天拘捕的12男2女，年龄介乎24岁至81岁，有关人士涉嫌组织和参与去年8月18日、10月1 日或20日由民间人权阵线发起但不获警方发出「不反对通知书」的反修例游行有关，警方没有披露具体被捕人士名字，但据了解，被捕人士包括民主党三名前主席李柱铭、何俊仁及杨森，以至该党核心成员单仲偕和蔡耀昌；社会民主连线(社民连)主席黄浩铭、副主席梁国雄、秘书长吴文远，以及身兼民阵副召集人的常委陈皓桓；工党前议员李卓人和何秀兰；以及前议员区诺轩、壹传媒集团创办人黎智英及现为协助反修例人士的「612基金」信托人的前法律界议员吴霭仪等。他们分别被带往11间警署进行拘捕。

警方又说，被捕人士中，有5人同时干犯在去年9月30日和10月19日公布未经批准的集结。

香港众志黄之锋在脸书上表示，警方再次大搜捕，明显不是只限于拘捕，而是情报收集。他解释，现时法庭发出投查令的门坎甚低，拘捕后能否成功检控和入罪，现时仍未可料，但若成功申请破解手机密码，手机数据会否交与其他人？若说「大陆情报机关同香港唔系互通，讲都无人信啦。」

他相信，事件会引来国际舆论关注，而当全球正受武汉肺炎疫情所困之际，港府有空去大搜捕，预料国际社会日后在疫情过后追责时，香港问题将是不可忽略的一环。

警方上次就非法游行拘捕民主派人士是在一个半月前，当时黎智英、杨森及李卓人三人因参与去年8月31日的反修例游行而被控涉嫌参与「非法集结」，各人现获保释，5月5日将在东区法院提堂。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅