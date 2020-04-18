英国发布疫情安全国家排名台湾在大陆之后陈时中分析原因

英国智库最近发布「全球前四十新冠肺炎安全国家」，台湾名列第七，但疫情比台湾严重的中国大陆却位居第五、南韩位居第三。台湾疫情指挥中心指挥官陈时中表示，他看到报告也「吓一跳」，后来发现这项排名，主要在观察各国政府的危机处理，但前几名国家所面临的危机，台湾都没有发生，因而影响排名。

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全球新冠肺炎确诊数已经超过224万人，死亡病例超过15万人，美国最多，其次是意大利及西班牙，致死率提升到6.6%、康复率约为24.5%。台湾新冠肺炎确诊者死亡率维持为1.52%、康复率接近四成，被视为是全球防疫的佼佼者。

但英国智库发布「全球前四十新冠肺炎安全国家」，以色列排名第一，接着依序是：德国、南韩、澳洲、中国、纽西兰，台湾位居第七，有台湾民众怀疑这项排名的准确性或公平性。

陈时中表示，排在台湾之前的国家，无论确诊人数、每百万人口确诊数、死亡人数等都高于台湾，英国智库采用的是「过程指标」，而不是「结果指标」，主要在看政府危机处理。

他说，排名前面的国家因为疫情严重爆发，采取的监控、隔离、检验数字都大于台湾，但台湾是在危机出现前，就已经阻绝，因此数据比其他国家低。他认为，这项报告无法显示台湾防疫的卓越成效。

由于欧美疫情未见缓和，台湾自今天零时起，入境民众过去十四天若曾有欧洲、美洲旅游史，登机前应出示符合居家检疫条件的资料，才能入境。如果家中有慢性病、长者或幼童，入境者一律须入住防疫旅馆。另由于东南亚疫情有升温迹象，指挥中心今天也宣布，东南亚入境者比照欧美，采取严格居家检疫措施。

到今天为止，台湾确诊者398人，累计有6人死亡。全球死亡人数最多的前五名国家依序是，美国、意大利、西班牙、法国、英国。#

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