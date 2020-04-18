香港民主派：政府趁抗疫算账手段下流 保安局：法律前人人平等

香港警方在周六拘捕了包括梁国雄、何俊仁、黎智英等在内的14名泛民派人士，据报涉及去年反修例示威活动。对此，香港立法会民主派议员林卓廷稍后向媒体证实，根据他们统计，至今有 14 名民主派人士被捕。公民党议员杨岳桥批评称，“政府趁立法会正在处理抗疫防疫基金、社会忙着抗疫之际秋后算账，手段肮脏下流。”

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据香港媒体报道显示，当天早上遭到港警逮捕的民主派人士包括李柱铭、何俊仁、杨森、单仲楷、蔡耀昌、梁国雄、吴文远、黄浩铭、李卓人、陈皓桓、区诺轩、何秀兰。他们随后分别于中区、西区、北角、长沙湾、牛头角等多间警署被扣留；另外，香港警方亦上门拘捕壹传媒创办人黎智英，以及前立法会议员吴霭仪，但两人当时不在家。而据最新消息显示，吴霭仪已于当天下午离开在中环的律师楼，到中区警署接受被捕。同样在下午13时35分，黎智英返回住所，稍后两名律师进入黎智英住所内，重案组探员再上门拘捕，并于下午近15时把他押离寓所。

根据林卓廷向媒体提供的信息指出，目前外界已知被捕的杨森，被指曾在去年 10 月 1 日及 10 月 18 日组织及参与未经批准集结。香港警方随后表示，被捕人士涉嫌于去年8月18日、10月1日及10月20日，组织及参与未经批准的集结。就这一事件，香港民主党主席胡志伟稍后向媒体表示，“政府是利用法律上的空子遏制言论自由”，又提到在去年“8.18”及“10.1”的游行中，虽然警方并无发出不反对通知书，但整个游行都是和平进行，批评政府拘捕游行带头者，是“希望制造寒蝉效应，为社会添烦添乱”。他又质疑，今次拘捕时间过于巧合，只是希望令社会噤声，强调“民主派会继续团结一致对抗恶法”。

另被问到是否会担心稍后在离开立法会后被捕，胡志伟回应指，参与民主运动就有心理准备会被打压，现时只能团结一致对抗。此外，资讯科技界议员莫乃光则提出，近日先有两办高调发声明干预立法会事务，今日有大搜捕，令人觉得行动明显有协调，他们无法估计民主派立法会议员今日踏出议事厅时，会不会有人被捕。同样就这一泛“大搜捕”事件，曾任香港保安局局长的建制派新民党主席叶刘淑仪回应称，法律面前人人平等，应该泛民不应政治化拘捕事件，强调警方只是会依法办事，并由法庭判决被捕人士是否有罪。此外，香港保安局发言人亦回应称，警队有责任采取合法措施，拘捕一切可合法拘捕而又有足够理由予以拘捕的人。有关的拘捕行动是根据警方调查所得的证据进行，严格按照相关法例行事。

此前，香港全体法律界特首选委4月15日发表联合声明表示，就3名资深法官近日接受路透社访问时称，香港的司法独立正受到北京领导层攻击的事件表示深切关注和忧虑，并呼吁中央尊重《基本法》对司法独立所作出的庄严承诺，避免作出或说出任何可能会被视作干预或削弱香港司法独立的事情。而香港终审法院首席法官马道立则在同日发声明指出，自2010年担任终院首席法官以来，终院首席法官从未在任何时间遇到或感受到内地机关以任何形式就香港司法独立，包括委任法官的事宜，作出干预。他同时强调，司法独立受《基本法》保障，是香港法治的重要一环。

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