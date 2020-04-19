中国外交部驻港公署：美政客为反中乱港分子开脱是亵渎法治

中国外交部驻港公署官网4月19日刊登发言人声明指出，“批驳美国政客，为香港反中乱港分子开脱罪责是助纣为虐、亵渎法治。”

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外交部驻港公署发言人称，香港警方对涉嫌“组织及参与未经批准的集结”的嫌犯采取行动是依法执法，是维护香港法治，是特区政府在行使基本法授予的权力，合理合法，任何外国无权干预。发言人称，美政客无视事实，歪曲《中英联合声明》，拿所谓“透明度、法治和高度自治”作幌子，为反中乱港分子开脱罪责，是助纣为虐、亵渎法治，再次暴露了他们与反中乱港分子沆瀣一气、狼狈为奸的丑恶行径，必将遭到国际社会的共同谴责。发言人强调，香港是法治社会，有法必依、违法必究，任何人都不能凌驾于法律之上。我们敦促美政客遵守国际关系基本准则，立即停止干预香港事务。

针对15名香港知名民主派人士周六被捕事件，美国国务院在当天发表的声明中写道，“美国谴责在香港发生的民主活动人士被捕事件。北京和其在香港的代表继续采取违背依照《中英联合声明》所承诺的包括透明度、法治和保障香港会继续享有‘高度自治’不符的行动”。美国国务卿蓬佩奥本人也在推特上发文指，“对多名香港争取民主人士遭逮捕深感忧虑”。他称，“政治化的执法与言论自由、结社自由和和平集会的普世价值观不符。”

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