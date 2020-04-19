台海军副司令就敦睦舰队染疫事件鞠躬致歉 汉光演习延迟举行

台湾海军敦睦舰队目前共24名成员确诊新冠肺炎。对此，台海军副司令梅家树周日表示，对于任务期间没有做好相关防疫工作，而造成人员感染，他代表海军向社会大众道歉。

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据台湾中央流行疫情指挥中心消息，全台当天新增22例新冠肺炎确诊个案，其中21例是敦睦舰队成员，敦睦舰队累计共24例；另1例为境外移入，目前全台累计420例。此前据中央社报道，台湾防疫部门介绍称，与3名确诊个案同队共有3艘军舰，官兵及学生合计700多人，现已紧急召回集中检疫，他们会入住集中检疫所进行隔离且完成采检。此外，当局还会搜集所有人的手机，留下这两天接触者的手机号码，直接传送短信给有联系过的人以追踪疫情是否扩散。

同样就这一事件，梅家树在当天的记者会上表示，目前战备均正常，没有受到疫情的影响。他称，这次染疫的官兵主要都是在油弹补给舰“磐石舰”上，而这次出航的“岳飞舰”、“康定舰”，也将依中央防疫指导完成检疫工作，完成后才会恢复战备并服勤。梅家树介绍称，海军敦睦舰队成员4月14日要下船前，已由国军高雄总医院左营分院的人员到船上进行健康状况评估，包括询问病史纪录、检视人员量测体温纪录、舰上诊疗状况等，而现在军方每名官兵每天都要量测体温、消毒，虽然下船时无检疫，但相关防护作为都有执行。

据中央社报道，另就媒体询问，台军方是否有隐匿疫情的情况发生。台国防部发言人史顺文回应称，敦睦是很严谨的计划过程，当初决定此案时已考量在防疫平衡下，将于本要停留的国家缩短；而个案396部分，他在船上曾提出现头痛症状，但因为航程颠簸，这样的情形不算少见，而医官也判定属于一般性头痛，因此只能尊重医官医疗专业。台国防部还透露称，将组成调查小组对敦睦舰染疫事件进行调查，并强调会“诚实面对，绝不隐瞒”。

此外，台湾国防部日前已决定将汉光演习延至今年下半年举行。对此，台国防部副部长张哲平周日宣布，汉光兵棋推演将延至9月，实兵演习在7月举行，但仍视疫情状况调整。张哲平在当天下午出席记者会时表示，因应疫情不断升高，原本4月第一阶段的演习（兵棋推演）将延期至9月，而实兵演习则在7月举行，但后续仍会视疫情状况调整。

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