台湾敦睦舰队再添21位新肺确诊盘石舰全船撤离消毒

总统蔡英文（中）2020年4月116日对世界卫生组织（WHO）提出13点说明强调一直与台湾卫生部门保持技术交流表示，这13 点回应也说明了台湾的参与并不完整；台湾只是个案被允许，没有全面性确保台湾可以完整参与，台湾应该要得到一个完整的参与权，双向与WHO有互动。

台湾敦睦舰队官兵感染新冠肺炎事件，指挥中心连夜召回三艘军舰放假人员加上留守人员共744名官兵，采检化验后今天宣布，舰队新增了21位确诊者，连同昨天的3位，总计有24位官兵确诊新冠肺炎，年龄介于20多岁到40多岁。确诊者全部都在「盘石舰」上，其他两艘「岳飞舰」及「康定舰」采检结果都是阴性。目前盘石舰已经全船撤离，展开消毒。台湾军方表示，经过调度，对海军战力没有影响。

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昨天爆发敦睦舰队官兵感染事件之后，台湾当局高度紧张，因为舰队七百多人已经放假下船回家，为避免召回采检过程中，人潮移动导致疫情扩散，全台分成七个集中检疫地点，让官兵就近报到；另外官方也调度大批医检人员连夜完成采样检验。

现在24位确诊的海军官兵已经全部送入医院隔离病房治疗，其余呈阴性的，将在各地检疫所继续集中隔离14天，期满后还要再度采检，再呈现阴性才能真正解隔离。

海军官兵到底是在什么地方被感染呢？疫情指挥中心昨天认为，官兵在帛琉登岸后曾入住饭店三天，「高度怀疑帛琉有潜在病例」，所以昨天初步认定敦睦舰队的病例属于「境外移入」。但指挥中心今天改口说，因为目前感染源不明，不称境内或境外，暂时以「敦睦舰队」这个类别展开后续调查。

改口的原因是，台湾有学者不认为感染源来自帛琉，因为盘石舰上第一位确诊的官兵于4月12日出现症状，用潜伏期5到7天回推，应该在4月5日左右被感染，当时人正在军舰上。因此学者推测，盘石舰上可能本来就存在「无症状感染者」，或者是症状很轻微，没有被发现。

另一位学者也认为，指挥中心把感染源指向帛琉可能性不高，因为舰队3月12到15日停靠帛琉，如果是在帛琉感染，早就发病了。

他最担心的是军舰在4月9日回到台湾左营军港等待下船的六天隔离期间内，曾有人下船或上船接触到感染源，比较可能让官兵在4月12日发病。

另外，舰上官兵是4月15日在台湾左营下船登岸，到昨天召回已经四天，各界担心是否已经将病毒带入小区，台湾官方表示，今天已经透过所有官兵的手机，针对其家人或朋友等接触者发送简讯，提醒接触者须自主健康管理，估计发送简讯人数约2000至3000人。至于舰队成员的足迹，如果超过一定停留的地方，将请地方政府协助调查。

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