搞手虽被捕 民阵称已申请办 7.1 大游行

香港自2003年起每年回归纪念日的7月1日，均会有大型游行，以表达要求，而在警方大举拘捕包括主办游行的民间人权阵线骨干成员的15名民主派人士后，民阵在社交网站脸书上表示，已向警方递交申请表格，续办7.1游行，强调不会因为昨天的大搜捕而退缩。

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警务处长邓炳强昨(18日)晚会见传媒，不点名批评资深大律师李柱铭获得保释后的言论，指一名被捕人士「在法律界有祟高地位，保释时向大众称与年轻人同行感骄傲，我感到惊讶，作为资深法律人士，应该劝年轻人守法，竟然继续鼓励年轻人犯法，我唔觉得要感骄傲，佢应该感到羞耻先至啱！」民阵在公布已向警方入纸申请主办「7.1」游行时表示，「究竟我们应该感到光荣还是羞耻，公道自在 200 万(指去年6月16日的大游行人数)人心，公论自在国际社会与历史记载。」民阵声称，将继续坚守这场无可退让的时代革命。

民阵形容，邓炳强讲话趾气高扬，强调对方没有资格教训市民。

民阵过往申请主办「7.1」游行时，警方从未拒绝，但在去年的反修例运动中，警方多次拒绝民阵的游行申请，以致相关游行须由其他民主派人士举办，现时未知警方会否向民阵发出「7.1」游行的不反对通知书。

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