美国谴责香港拘捕民主人士 国会促尽早落实香港人权法

香港警方一天内大举拘捕包括民主党创党主席李柱铭在内的15名民主派主要人物，事件惹起国际关注，美国国务卿蓬佩奥批评当局是政治化执法，令人深感关切；司法部长亦罕有就香港事务发声明，指事件是对香港法治和人民自由的侵害，再一次证明中国不可信。议会方面，众议院议长波洛西和中国问题委员会主席麦高文均呼吁政府尽快落实《香港人权与民主法案》。

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继英国外交部发表声明后，美国国务卿蓬佩奥在社交网站推特发推，指香港民主派人士被捕，令人深感忧虑，认为这是政治化的执法行动，不符合言论、结社及集会等自由的普世价值。

他其后发表声明，指《中英联合声明》确保香港会续享「高度自治」、透明施政及法治，但北京及其在港代表的行为与他们在《声明》所作承诺不符。《声明》由中英两国签订，确保香港在1997年由英国交给中国后，港人原有生活和制度五十年不变。

另外，司法部长巴维廉(William Barr)亦发表声明，指拘捕事件是对香港法治和港人自由的最新侵害，这不单反映中共的价值观与西方自由世界背道而驰，亦再一次证明中共不可信。

议会方面，与被捕的李柱铭熟稔的众议院议长波洛西，在推特表示，正当全球对抗武汉肺炎疫情之际，香港民主与人权继续遭到攻击，认同国会及行政当局中国委员会主席麦高文所说，促请总统特朗普必须尽快落实《香港人权与民主法案》。

根据特朗普总统去年11月签署的《香港人权与民主法案》，国务院须每年提交报告，确认香港仍然享有高度自治，足以让美国继续给予香港享有不同于中国大陆的独立关税区地位。《法案》同时赋权美国政府对违反香港人权的官员和企业受到制裁。中方对《法案》表示反对。

有份推动上述法案的麦高文在社交网站上是说，香港拘捕民主派人士十分不合理，形容是一场猎巫行动，指香港的人权和法治日益恶化，敦促特朗普政府大力执行《法案》。与麦高文一同推动《法案》的共和党参议员鲁比奥，亦在推特发帖，要求当局立即撤销对李柱铭和黎智英等人的指控，他又批评香港当权者及北京将香港司法系统变成中共的闹剧。

共和党籍的参议院多数党领袖麦康奈尔也说，不容许中共利用疫情大流行掩饰拘捕和平民主领袖，说「我们与香港站在一起」。

香港警方昨天一共拘捕15名民主派人士，除原先的14 外，立法会议员梁耀忠傍晚亦被捕，是被捕人士中惟一一名在任议员。警方指被捕者参与或组织去年三次有关反修例的未经批准游行，当中，不少人是第一次被捕，包括有「民主之父」称谓的资深大律师李柱铭和前议员吴霭仪及何秀兰。他们将于5月中应讯，一旦罪成，最高刑罚是判监5年，而公告不经批准集会的罪名，最高可判刑12个月。

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