台商滞留武汉89天索性当志工服务他人

4月20日搭乘包机返台的台商小赵，1月份一到武汉就遇上了封城。但他很快克服恐惧，和几名台湾人加入当地志工团，为武汉居民送物资。虽然小赵经济损失惨重，但很高兴自己获得了一段难忘的经历。

广告 继续浏览后续

中央社报道：从事餐饮业的台商小赵的专业是在中国各地举办台湾美食节。1月下旬受邀到武汉参加「花博汇」，当时人在贵州的他，已经听闻武汉的疫情，一再跟主办单位确认活动是否还继续举办？

在主办单位打包票下，小赵1月21日到武汉，迎接他的却是2个多月的封城生活。1月23日凌晨，武汉宣布当天上午10时起关闭所有离开武汉的通道。小赵说：看到消息的时候我们都吓到，根本没想到会这么严重。

封城后，武汉的防疫措施全面升级，小赵投宿的公寓很快被当地政府征用，作为隔离点，他和另外7位台商同业被送到郊区的一间宾馆。武汉当地政府得知后，派志工为他们送餐。于是小赵就想“自己是不是也能做些什么”？

于是，小赵和7名台商3月初联络当地社区，报名当了志工，开始为居民送菜、送药和送物资的生活。武汉居民得知他们的台湾人身分后，首先是惊讶，接著都特别关心他们的生活，这种人与人的关心互动，令他印象深刻。

记者问他担不担心疫情？小赵说：还是会啦，但反正在家里也是隔离，而且看到他们（志工）都在帮忙，觉得自己也应该做些什么，我觉得台湾人都会这么想。

4月8日武汉解封后，小赵把设备运回贵州仓库，但事前定购的大量食材全部都报销了，可能损失近3万人民币（约14万台币）。

即便经济损失惨重，小赵依旧不改乐观性格，封城后的第89天，小赵终于踏上回家之路。他乐观地说，无论如何，自己获得一段难得的人生经历，“以后要跟我儿子孙子说，当年武汉封城，我在裡面当志工”。越是困难的环境，越考验一个人的心理素质。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅