台湾总统府发言人穿燃烧国旗T恤公开受访国民党要求下台

台湾总统府发言人丁允恭20日穿着一件惹人注意的T恤接受媒体访问，T恤正面的图样是「手持打火机燃烧国旗」，立即在台湾引爆争议，国民党立委洪孟楷批抨他「离谱没有下限」；国民党青年团总团长田方伦则呼吁这位发言人道歉并辞职；并要求总统蔡英文出面解释说明。

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洪孟楷气愤地说，丁允恭受访时穿的这件黑色T恤让全民傻眼，上面图示很明显是「一只手拿着打火机点燃青天白日满地红国旗」，他说，发言人是代表总统发言，却对国旗抱着如此轻藐的态度，彻底失格，离谱到没有下限。

他说，防疫期间「Taiwan can help」伴随青天白日满地红国旗到各地做外交，蔡英文总统也曾说「国旗不是哪一个党的专利」，能把国旗秀出去是全台两千三百万人共同的骄傲，又怎能容忍发言人穿这样的衣服？

据了解，这件T恤是台湾公共电视台即将于5月3日播出的一文件电视剧「国际桥牌社」的纪念T恤。台湾的公共电视台独派色彩浓厚，这部电视剧主要在描写民进党在1990年代与国民党抗争的过程。

丁允恭说，T恤图样引起误解，但这是台湾当代史戏剧的主题T恤，主题是台湾民主化过程中，相关抗议场面的抽象式表述，并不是在侮蔑国家，而是呈现民主得来不易。因为鼓励本土文创，他平时都会穿着相关服装。

台北市议员罗智强说，在其他国家，总统的发言人穿一件火烧国旗的衣服，代表官方开记者会，「任他拗一千个理由，下台一万次也不够」；他说，但丁允恭是蔡英文总统的发言人，穿这件衣服，大概可以预见，这个人，官只会愈做愈大。

丁允恭近年最大的争议是，批评高雄市长韩国瑜找来艺人白冰冰代言时，在脸书批评说「城市质感的形成是缓慢的堆积，而摧毁它则可以很快」。当时连资深艺人、民进党立委余天也跳出来纠正他发言不妥。如今再度成为新闻焦点。

国民党青年团总团长田方伦投书报纸，呼吁丁允恭应主动辞职，并向社会大众致歉，他也要求总统蔡英文公开说明，如果代表总统发言的中华民国总统府发言人，如此不尊重自己的国家及国旗，是否适任这个职务？他并质问蔡英文，应坦诚说明，到底如何看待中华民国？

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