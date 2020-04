香港

惠誉再调低香港评级原因之一“中央介入更主动”

Fitch Reuters

国际评级机构惠誉(Fitch)7个月内第二次下调香港信贷评级,最新将香港长期外币发行人违约评级(IDR)由AA降至AA-,评级维持“稳定”。下调评级主要反映香港经历去年下半年社会运动后,正面临第二波由武汉肺炎带来的经济冲击,促使政府推出最大规模的纾困措施。另一原因是趋势显示“中央现在介入香港事务已更为主动,乃自1997回归以来未之有也”(......the central authorities taking a more vocal role in Hong Kong affairs than at any time since the 1997 handover)。