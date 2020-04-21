惠誉再调低香港评级原因之一“中央介入更主动”

国际评级机构惠誉（Fitch）7个月内第二次下调香港信贷评级，最新将香港长期外币发行人违约评级（IDR）由AA降至AA-，评级维持“稳定”。下调评级主要反映香港经历去年下半年社会运动后，正面临第二波由武汉肺炎带来的经济冲击，促使政府推出最大规模的纾困措施。另一原因是趋势显示“中央现在介入香港事务已更为主动，乃自1997回归以来未之有也”（......the central authorities taking a more vocal role in Hong Kong affairs than at any time since the 1997 handover）。

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在此之前，国务院港澳办和中联办分别发表声明，针对民主派阻碍立法会会务进展表示极端不满，中联办更点名公民党议员郭荣铿借立法会条例阻延内务委员会选举主席。两办的声明引起香港民主派和法律界惊讶，批评这两个中央机关公然介入香港内部事务，明目张胆牴触基本法第22条，对一国两制造成极坏的影响。

针对惠誉半年多之内两次调低香港信贷评级一事，特区政府发表声明表示“感到失望”，对惠誉因为香港逐渐融入大陆体系不利香港信贷评级的观点，更反驳“是没有事实基础”。

惠誉表示，反政府示威活动令本港营商环境及政治稳定在国际声誉受损，加上武汉肺炎带来的挑战，令评级更为复杂。对于港府推总额达1375亿港元的纾困措施，惠誉预测2020财年的预算赤字将上升至GDP的11%，到2020财年底，财政储备将由GDP的40%降至GDP的30%，在缺乏新增税收情况下，将进一步蚕食财政储备。

惠誉又指出，评级同时反映香港逐渐融入中国国家系统，无论是经济、金融、社会、政治均更融合，故此与中国主权评级（A+）理应更接近，而这股趋势显示，中央现在介入香港事务已更为主动，乃自1997回归以来未之有也。

港府声明则反驳称：“该评级决定反映了惠誉过度着眼于香港当前的社会政治议题，而并未充分考虑香港经济和金融市场的稳固基调；其关于香港与内地的经济和金融联系日益加深，不利香港信贷评级的观点，更是没有事实基础。”

声明又指出，惠誉认为香港与内地的经济和金融联系日益加深，不利香港的信贷评级，这个观点难以令人信服。声明指香港处于有利位置，受惠大陆强劲经济增长带来的契机。尤其是，在一国两制下，香港在国家的重大发展战略，包括粤港澳大湾区发展和一带一路倡议，有无可比拟的优势。

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