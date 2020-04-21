警长涉策划“自炸”警署嫁祸抗争者被捕

2020年元旦，最新一期《亚洲周刊》跟随大陆多分传媒，封香港警察为2019年度风云人物，引发广泛争议。图为该期封面。

香港自从年初武汉新冠病毒爆发以来，争取民主的街头抗争运动似乎偃旗息鼓，但多个地区的警署仍偶尔发生遭人扔汽油弹事件，不过至少其中一宗原来是警察“自编自导”的闹剧，涉事警长已经被捕。

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香港无线电视TVB和苹果日报报道，位于新界西葵青警区一名警长涉嫌妨碍司法公正被捕。自今年1月以来，葵涌警署多次遭人掟汽油弹，消息指，近期在葵涌警署外“搜出”汽油弹的一名38岁警长涉嫌策划上述自炸警署案件而被捕。苹果日报指，这名警长早前透过中间人招募他人在警署外放置汽油弹，甚至掟汽油弹，意图做成社会舆论，嫁祸抗争者，之后佯装调查再破案。警方早前在调查一宗刑事案件期间，怀疑有人妨碍司法公正，经过调查后，新界北总区重案组人员以妨碍司法公正拘捕这名警长。

据报道，这类牵涉自编自导查案的情节，近期在网上已有流传，有指在新界区包括元朗、天水围及屯门一带，有黑帮正在招募童兵，主要是寻找13至16岁青少年，去制造爆炸品，“再出卖他们同黑警交易”，以“卖料”给警方收取线人费用，而破案的警员亦借此立功。

例如警方的有组织罪案及三合会调查科（一般称之为O记）于前年派卧底调查荃湾黑帮期间，揭发有警员疑为争取“战绩”，设局造假，在一个单位内安排假赌客、预先放置赌款及打鱼机，从而策划一场“扫荡行动”。警方事后拘捕五名涉案警员及两名男子，其中四名男警及一名无业男被控串谋妨碍司法公正罪。

此外，据苹果日报报道，2016年屯门警区特别职务队三名警察，亦疑为谋私利及争取扫毒“战绩”，竟与毒贩合作，由对方提供毒品线报及自编自导案件，从而破案立功。毒贩更提供金钱利益换取警员保护旗下毒品活动。不过双方合作破裂，毒贩实行一拍两散，有人将与三警“交易”的偷拍片段交给警方、廉署及放上互联网，其后廉署调查后将3警拘捕。

从今年年初1月中以来，葵涌警署多次遭人掟汽油弹，其中3名蒙面人向警署分别投掷3枚汽油弹，虽汽油弹未有掟入警署，但在葵富路行车线爆开，现场一度火光熊熊，但未有波及行人或途经车辆。3人投掷燃烧弹后，旋即向葵芳邨方向逃去。

葵涌分区特遣队上周一（13日）晚上在葵涌葵芳邨一带进行反罪恶巡逻，其间一名男子形迹可疑，将一个手提袋放在葵芳邨葵正楼外后离开。警员在袋内发现两支怀疑汽油弹，该男子其后以涉嫌藏有攻击性武器被捕。

民主党立法会议员林卓廷批评事件，指自反送中运动开始以来，警方声称多次捡获多枚汽油弹拘捕多人，但坊间一直有人质疑，所有案件是否由警方自编自导自演，而今次有警长涉嫌妨碍司法公正而被捕，令大众有更多证据支持上述说法。

香港众志秘书长黄之锋认为事件极之荒谬，但不会对警员自编自导自演的事感到意外，又指倘若警方真的“绝不姑息警员干犯违法行为”，去年便不会出现多宗警员滥权滥暴的事件。他认为警队高层纵容警队内各职级人员的做法，无疑会令他们为所欲为“结果就有如此荒诞的事情发生”。

这是继昨日天水围警署一名警长在元朗与同袍夜宵时，怀疑酒后发生口角用敲碎的玻璃瓶打伤劝架的一名女警员而被捕之后，香港连续有警长涉嫌犯法而被捕。

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