纽时：香港当局逮捕15位著名民主派人士可能会重新引发抗议活动

在新冠病毒疫情席卷全球之际，香港当局逮捕了15位政治、公民社会和媒体的著名民主派人士，对此事件，美国纽约时报题为：借疫情“掩护”，香港打压反政府抗议运动的文章分析认为这可能会重新。

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美国纽约时报署名王霜舟的文章评论认为：这一抓捕行动是香港政府对去年发生的大规模抗议示威的广泛镇压。“政府的行动与中国大陆中央政府（它自己就是反政府抗议活动的核心目标）近期的努力相一致，即更加坚决地主张其有权对这个中国半自治领土的事务进行干预。

在香港，这些举动引起了人们的担忧，即中国执政的共产党正在施压，催促采取限制抗议活动的措施，这些抗议活动是中国领导人习近平面临的最大挑战之一。许多人担心，这样的限制（其中可能包括受到广泛争议的国家安全法）将加速侵蚀香港的公民自由。香港是前英国殖民地，拥有中国大陆所没有的自由。”

该文评论说：“今年，新冠病毒疫情帮助平息了香港的反政府示威活动。但是政府的镇压行动可能会重新引发抗议活动，特别是如果当地疫情得到控制，保持社交距离的规定有所放松的话。”

“熟悉北京思路的分析人士表示，这次围捕是全面镇压的第一步。有影响力的北京咨询社团全国港澳研究会副会长刘兆佳在接受采访时说：“北京决心彻底消除香港的混乱局面。”

这一“逮捕很快引起了美国和其他外国政府，以及英国和其他地方的法律团体的谴责。人权组织指责北京在疫情期间利用全世界注意力的转移，以及香港对公众集会采取的新限制来镇压反对派。在这次扫荡行动中被捕的一些人属于老一辈更为温和的政客。其中包括现年81岁的资深律师李柱铭，他在1980年代帮助起草了香港的小宪法《基本法》，经常被称为香港的民主之父；而现年72岁的吴霭仪则是另一位法律界重量级人物。”

“一些活动人士已经发誓要重返街头。组织了该市许多群众集会的民间人权阵线在周日表示，它正在为7月1日举行游行寻求警察的许可，这一天是香港从英国移交给中国统治的周年纪念日。”

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