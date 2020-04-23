国务院智库学者承认换班子是助中央治港之乱

国务院22日公布港府5名局长新任命，国务院属下的全国港澳研究会副会长刘兆佳分析指，换人是配合中央对港政策，落实中共四中全会提到要依法行使中央对港的各项权力。他告诉明报，换官员是要配合中央在处理香港事务上扮演更主导角色，要更强硬的官员，协助中央整治香港动乱。

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报道又引述中大政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，大换班后的新局长无“重量级人物”，但会采取更强硬的手法对付民主派。他说，换班之后，不会指望有助振兴民望，认为调任聂德权、换走刘江华和罗智光是对“上一阶段的政治问责”，如建制派埋怨聂只是“DQ（取消资格）”黄之锋一人参选资格，应DQ更多，而换上曾国衞是走更强硬路线，料在立法会选举DQ更多泛民的机率大增。

事实上在2014年中共举行四中全会之前，国务院在同年6月颁布的一国两制白皮书，已经说明“中央政府对香港拥有全面管治权”，白皮书进一步指出“香港的高度自治权不是完全自治，也不是分权，是中央授予的地方事务管理权”。

对于北京这次在港澳办和中联办同时高调介入香港事务之后，港府旋即出现政坛人士大换班，民主党立法会议院凃谨申认为，这是“应走的不走，应调的不调”，民望长期垫底的律政司长郑若骅和保安局长李家超仍然是好官我自为之。

涂谨申称，看不到调动对政府挽回民心有何帮助，政府重组内阁必定是表现最差的官员先下台，而这应是硬推逃犯条例修订、民望最低的林郑月娥、郑若骅和李家超。公民党党魁杨岳桥认为今次换官员只是向北京问责，民望最低的官员仍安坐官位，质疑在特首林郑月心中，对北京的忠诚重于施政才能。

然而刘兆佳表示，反对派（民主派）意图夺取立法会主导权以胁迫中央，中央希望新班子能维护国家安全，用好法律工具和强化执法力量。例如曾国衞要做好未来几场选举，阻止不效忠国家、不拥护基本法的人进入议会；公务员队伍在反修例事件中有人反政府，聂德权要强化公务员团结和纪律。另外，他认为新班子亦要做好青年工作、国情和国民教育。

亲北京的民建联主席李慧琼表示，政府过去一段时间处于“政治高温时期”，面对疫情、暴力冲击和社会深层次矛盾三大挑战，市民对不同官员都有不满，料林太是考虑到未来的施政方针有变动，作出人事调动，相信日后会有一番新景象。

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