支联会将不顾警方反对坚持举办六四烛光晚会

有传媒报道香港警方将封杀每年一度的维多利亚公园六四烛光晚会，支联会主席李卓人表示，警方倘若假借疫情之名对每年一度的聚会进行打压，扭曲法例，禁止集会，全港市民势必自发走出来抗争到底。苹果日报引述他说：“一定反抗，不会退缩。六四，维园见！”

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警方日前的大围捕拘捕了15名香港著名民主运动人士，其中支联会正、副主席李卓人和蔡耀昌都在被捕之列。

早前明报引述消息报道，由于政府实施的“限聚令”（4人以上聚会即属违法）延至5月仍生效，警方将不会批准5月1日劳动节游行，若主办单位坚持游行将违法；现阶段警方亦不会处理民阵7.1游行申请。报道更指，警方有意在限聚令下月7日结束后，谘询律政司意见，探讨公安条例中“公共安全”是否包括衞生安全，作执法参考，企图阻止支联会举办六四烛光集会。

李卓人对警方无限扭曲公安条例表示惊讶，“游行、集会同公共衞生有什么关系？这是无限上纲上线，那以后都不要游行集会啦！”六四烛光集会无间断举办30年，他称若警方在限聚令解除后，仍假疫情之名行打压集会之实，进一步收紧游行集会自由，支联会和香港人势必行出来反抗到底，“首先要做的是光复返集会权”，力争烛光在维园燃起，“一定反抗，不会退缩。六四，维园见！”他又指一旦警方不批准申请，支联会将上诉，若上诉不果会提出司法覆核。

已申请5.1游行的职工盟主席吴敏儿表示，警方仍未联络他们，“现在是半天吊，不知道（警方）想些什么”，职工盟明日将讨论应对方案，包括考虑更改活动形式。她批评警方放风拒批游行做法不当，过往有政党四人一组活动，亦获警方接纳。职工盟facebook专页指，申请游行时提出以四人一队、保持社交距离的方式进行，认为警方没理由反对。

至于7.1大游行，民阵召集人岑子杰表示，警方仍未处理申请，“完全没反应”。他强调游行集会自由是宪制上的权利，不是单凭衞生安全便可剥夺，“如果觉得不批准游行就可以解决到问题，我觉得她（林郑月娥）是妄想。”他提到日前以色列特拉维夫集会中，参加者在保持社交距离下进行，警方应提供相应方法，协助公众安全地参与集会或游行。

民间集会团队发言人刘颕匡指，团队有意举办6.12一周年集会，但未申请。他批评警方以疫情为借口阻止集会，“今日是衞生，下一次可能是劫案太多，再下一次可能是下雨”，公安条例属恶法应予废除。他又批评警方打压游行集会不智，“禁了市民集会，禁不了市民个心”，若集会遍地开花，警方更难管理。

法政汇思召集人、大律师吴宗銮告诉苹果日报，公安条例下公共安全是指公众秩序等情况，不包括衞生安全，“所以政府先要另外立法限聚”，若警方以公共衞生为由，以公安条例限制集会，集会发起人应具基础就警方决定提出司法覆核。他又指，限聚令无否决聚集，若集会符合法令对人数和距离的要求，理论上不应阻止。

保安局长李家超没有正面回应是否不批准5.1及6.4等游行集会，仅表示警务处长会按照公安条例处理。警方回覆指，5月1日及7月1日分别有两个及一个团体申请在港岛区举行公众活动，正在处理；截至昨日未收到6月4日在港岛区举行公众活动的任何通知。

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